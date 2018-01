La ex de Luis Miguel es comparada con Kim Kardashian gracias a una foto

Amé mi tratamiento de cabello #jeanlouisdavidinterlomas & mi hipro miss u !! Mi querido Leo & Juani 💁😘🎉🙌🏻🎊lista para presentarles este domindo #mastercheflatino 👩‍🌾👩‍🍳🍝 querida #Arafamilia 👌🏻😘❤️🎊👌🏻😘🙌🏻😘😘 @telemundo

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jan 10, 2018 at 9:13pm PST