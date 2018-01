Las aclaraciones de Camila Vallejo tras su participación en La Divina Comida

El sábado pasado se transmitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión La Divina Comida, donde participaron como invitados la diputada Camila Vallejo, Scarleth Cárdenas, Felipe Avello y Claudio Borghi.

La diputada fue blanco de diversas bromas, pero además tuvo que salir a aclarar de forma pública algunas situaciones mostradas en el programa.

“Frente a los hechos transmitidos el pasado 6 de enero en el programa La Divina Comida quiero aclarar lo siguiente: mi papá no es de la U, es del Colo, lo dije al revés, mi mamá es de la U y mi papá es del Colo. Perdón papá, esto me generó un tremendo problema familiar así que tengo que aclararlo en público”, dice.

Además, la diputada agrega una aclaración sobre sus lentes ópticos: “¿Cómo hay gente que se le puede ocurrir que existan lentes de 500 lucas? yo no sabía que existía eso”.

“Lo otro es que sí me gustan las guagüitas, pero sólo las de gomitas ¿a quién no le gustan? Y lo último, sí tenía la cocina sucia, en la cocina soy un poco despelotada, y la idea era no pedir ayuda así me faltaron manos, pero bueno así soy”, finaliza.

Buenos días!! Veo que ayer algunos andaban muy Sheldon Cooper!! Parece que tendré que crear una alerta para tallas 😂😂😂 pic.twitter.com/1WyuQAbYU6 — Camila Vallejo (@camila_vallejo) January 10, 2018

La publicación tuvo más de 4 mil likes en Twitter y causó revuelo en las redes sociales, donde Camila Vallejo agregó otro tuit donde declaró que tenía que comenzar a considerar crear una alerta para los chistes

