Marco Antonio Regil habla sobre sus preferencias sexuales

El conductor más famoso en México. Con su potente voz, y una carisma natural se volvió la imagen de múltiplos programas.

100 mexicanos dijeron (2001.2006) y el Teletón México (1997-2015) es uno de los programas más famosos, pero también ha estado en “Atínale al precio ”, “ Bailando por la sueña de mis sueños ”, entre otros.

En realidad ha sido conductor en 19 programas mexicanos, aparte de tener su propia cadena de radio y realizar podcast que proporcionan consejos para mejorar el día a día.

Así como la voz de Marco Antonio Regil se ha vuelto icónica, también la sospecha de sus preferencias sexuales.

El conductor mexicano ha estado durante ocho años solteros, y eso ha sido suficiente para convertirlo en blanco de los rumores.

Él siempre ha contestado las preguntas sobre su supuesta homosexualidad con mucha madurez y con tranquilidad. En lugar de enojarse, o ser grosero con los propios medios de comunicación, él ha optado por ser completamente transparente.

“No, no soy gay, y ya lo he dicho antes, pero lo agradezco porque esto me ha sensibilizado ya que el sentir bullying como si en realidad lo fuera me ha hecho tomar conciencia de que no está bien”