La tierna carta de Alessandra Rosaldo a su hija Aitana

No es un secreto que Aitana Derbez es una de las hijas de famosos más queridas del momento. Su simpatía ha enamorado a cualquiera que siga sus travesuras a través de las redes sociales de sus padres, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, e incluso de sus hermanos Vadhir y Aislinn Derbez. Y es que aunque apenas tiene 3 años, no hay duda de que llegó a cambiar la vida de la familia Derbez-Rosaldo.

Recientemente la familia disfrutó de unas vacaciones en la nieve donde Eugenio, Alessandra, Vadhir y hasta la pequeña, tomaron clases de ski para deslizarse como todos unos profesionales en la nieve.

Sin embargo, parece que Alessandra se sintió muy inspirada pues dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia, siendo un hermoso mensaje para Aitana el que robó nuestro corazón.

"No les puedo describir la inmensa felicidad (y también el estrés), de los últimos días. Moría de ilusión por ver a Aitana por primera vez en ski school con su outfit y sabía que le iba a gustar, pero lo que esta pequeñita nos ha sorprendido y emocionado no se los puedo explicar Aitana es una campeona y aventada que no le tiene miedo a nada (de ahí el estrés), y que lo hace increíble a sus tres añitos […] Gracias Aitana, princesita de mi vida, por iluminar nuestras vidas, por tu sonrisa hermosa, por el brillo de tus ojos, por tu voz que no para de cantar, por tu fuerza, tu determinación y valentía, por tu paciencia, por tu corazón enoooooooooooorme, amoroso y aventurero y por hacerme la mujer mas feliz y afortunada de este planetaaaaaaaa. Lo que te AMO simplemente no se puede describir".

Una familia hermosa y unida que siempre nos hace sonreír.

