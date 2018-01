Inés Gómez Mont anuncia de la manera más creativa el sexo de su bebé

SORPRESAAAAAAA En esta ocasión la SORPRESA FUE PARA TODOS, pues ninguno sabíamos el sexo, mi ginecólogo José Ramón Verez me ayudo diciéndole a Clau (que es parte de mi familia) el sexo del bebe y ella me dio sin que supiéramos un extintor que al presionar sacaría polvo rosa en caso de ser niña y azul en caso de ser Niño!!! Les juro que me temblaban hasta las piernas de nervio!!! Aquí el momento más especial al saber si sería Niño o niña el nuevo integrante de esta familia!!! Con amor para ustedes ❤️

