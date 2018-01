La supuesta 'amante' de Gabriel Soto revela si salía o no con el actor

Los escándalos no terminan para Gabriel Soto, desde su separación de Geraldine Bazán se ha especulado mucho sobre su vida, tanto así que hace unos días, una revista mexicana difundió que él mantuvo una relación con una mujer estando casado y que, producto de ese affair, había tenido una hija.

Vero Córdova, quien no tiene nada qué ver con el medio del espectáculo aclaró, en entrevista para El Gordo y la Flaca que no, no fue su amante y mucho menos tienen una hija.

“Claro que no, para nada, de hecho, ni siquiera he visto completa esa revista, solo imágenes que me empezaron a mandar mis amistades, mi familia y así lo poco que alcancé a leer, supuestamente hasta un coche me compró, (pero) claro que no, para nada”.

Negó rotundamente que su hija sea del actor y pidió que no la vincules más con él pues a la única que le están haciendo daño es a la pequeña.

Te recomendamos en video: