Aitana Derbez heredó el talento de su mamá: ¡Cantar!

Eugenio Derbez no solamente es querido por su grandioso sentido del humor que a todos nos ha hecho reír, también se ha destacado por su gran compromiso como padre.

Todos asocian a la familia Derbez con aquella unión sincera y divertida. Los hijos llevando una buena relación, el padre guiándolos en todo momento. Mientras tanto, éstos disfrutan de su parentesco, y de los rasgos que los vuelven inequívocos hijos de Eugenio Derbez.

Éste último sigue disfrutando de los gajes de la paternidad, y su hija Aitana Derbez lo tiene vuelto loco. Lo cual no se ha cansado de demostrar a través de sus redes sociales y las de su esposa, Alessandra Rosaldo.

Lo más curioso es que la pequeña tiene todos los rasgos de su papá, es una fiel copia de su progenitor. Algo que no extraña al público, dado que Eugenio se caracteriza por sus genes dominantes. ¡Todos sus hijos son idénticos a él!

Entre las publicaciones del actor en su Instagram felicitando a sus seguidores y dando los buenos deseos para el próximo año, decidió compartir nuevamente un video junto a su hija Aitana Derbez.

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Dec 31, 2017 at 8:30pm PST

Éste ya había sido publicado, pero lo retomó con este mensaje:

Hoy, por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017. Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana y le enseñe a cantar “All You Need is Love” mientras estaba en el baño.