Salma Hayek demuestra que sí puedes lucir bikini a los 51 años

Meet Eva Torres, my new character in the film I just finished #thehummingbirdproject with #alexanderskarsgård and #jesseeisenberg. Les presento a Eva Torres, mi personaje de la película que acabo de terminar. #film #hair #behindthescenes 📸#pierreeven

