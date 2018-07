'Legalmente Rubia': Elle Woods, un icono del empoderamiento femenino

En el año 2001, se estrenaba la primera entrega de la franquicia 'Legalmente Rubia', protagonizada por la ganadora del Óscar Reese Witherspoon.

La película nos muestra la vida de Elle Woods (Witherspoon), una joven bella, popular, adinerada, que goza de gran popularidad y amante de la moda. Elle tiene su novio, de quien está profundamente enamorada, justo cuando ella cree que la relación irá al próximo nivel, por una posible propuesta de matrimonio, este la abandona por no considerar que posee la seriedad que el busca; por ello, Elle decide que debe asistir a la escuela de Derecho en Harvard, donde estudia su novio y demostrarle que puede ser una chica seria.

La película fue un éxito de taquilla y crítica, convirtiéndose en una referencia dentro del género. La actuación de Reese fue bien recibida, citándola como el alma de la película, brillando con luz propia; por su interpretación, resulto nominada al Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz – Comedia o Musical.

La mayor influencia de la cinta, es su personaje protagónico, Elle Woods, una mujer que a pesar de las probabilidades en su contra, se propone alcanzar una meta, y no se detiene hasta lograrlo. Elle demuestra que las apariencias engañan, que no importa lo que otros piensen de ti, sino la seguridad que tengas en ti misma; ser amante de la moda no es antónimo de inteligencia, pueden ir de la mano, y el resultado puede ser exitoso; los estereotipos no te definen.

Otro de los aportes de este personaje a la realidad, es que siempre debemos levantarnos luego de las caídas; Elle sufre por el rompimiento de su novio, este la decepciona pero aun así, ella sigue adelante, luchando por demostrar que es capaz de lograr todo lo que se proponga. La protagonista comienza su camino por demostrarle a su amado lo que puede lograr, pero mientras lo hace, se da cuenta que es mucho más importante sorprenderse a sí misma, que el amor propio está unido a sentirse satisfecha y exitosa y no en la aceptación de los demás. Y es que motivos sobran para considerar a Elle Woods una pionera en el cine, al demostrar que una abogada, puede tener estilo, reírse y no ser siempre “seria y rígida”.