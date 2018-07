¡Admirable! El día que Lady Di enfureció a la reina Isabel por darle la mano a enfermos de Sida

01 July 2018: Part two: "As I have said before, hugging has no harmful side effects." [European Drugs Conference. London, 1992] "I'm not a political figure. My interests are humanitarian. That's why I felt drawn to this human tragedy. That's why I wanted to play my part in working towards a worldwide ban on these weapons." [Responding to landmines, a modern tragedy and its consequences. June, 1997] "HIV does not make people dangerous to know. So you can shake their hands and give them a hug." [Speaking out for people with HIV and Aids, 1991] ■ 01 يوليو 2018: الجزء الثاني: "وكما قلت من قبل، لن يسبب عناق اﻷطفال آثارا جانبية سلبية وخطيرة." [مؤتمر اﻹدمان اﻷوروبي، لندن، 1992] "أنا لست شخصية سياسية. إن دوافعي إنسانية بحتة. لهذا السبب شعرت باﻹنجذاب نحو هذه المأساة اﻹنسانية. لهذا السبب أردت أن أمارس دوري وأعمل من أجل وضع حظر دولي لمنع استخدام هذه اﻷسلحة." [في تصريح رسمي عن دعمها لحملة نزع اﻷلغام اﻷرضية ضمن مؤتمر صحفي تحت شعار مأساة العصر الحديث وآثاره، شهر يونيو 1997] "فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يجعل من هؤلاء الناس المصابين به خطيرون لنعرفهم. لذلك، يمكنكم مصافحتهم باليد وعناقهم." [في خطاب للدفاع عن حقوق مرضى اﻹيدز، 1991] ■ #princessdianaforevervideos #princessdianaforever #فيديو_اﻷميرة_ديانا_لﻷبد #الأميرة_ديانا_لﻷبد

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Jul 1, 2018 at 8:46am PDT