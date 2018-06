Ella es Deyna Castellanos, la futbolista latina que será embajadora de la Fifa en Rusia 2018

Gracias por permitirme vivir momentos tan enriquecedores y poder compartir con niñas de toda Sudamerica. Siempre será un honor para mi poder motivarlas así como ellas me motivan a mi a ser mejor cada día. Con eventos así el fútbol femenino cada vez toma mayor relevancia @CONMEBOL 💪🏻🔝🌎 • • • • • • • • • Thank you for the opportunity to share these moments with talented girls from all over South America. It’s an honor to share with them a bit of my journey and their stories motivate me to become better day in and day out. WSoccer is in the right direction @CONMEBOL 👏🏻👏🏻

