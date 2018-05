Estudiante graba a un profesor mientras la acosa sexualmente y luego lo difunde

El acoso sexual en las aulas de clases es más común de lo muchos creen, pero lamentablemente muchas personas prefieren guardar silencio ante el abuso por no poner en riesgo su paso académico. Recientemente hemos conocido la historia de una valiente estudiante que decidió dejar evidencia del acoso sexual al que le sometía su profesor.

Las redes sociales se revolucionaron en Colombia, luego de que la estudiante Lizeth Sanabria publicara un video en el que se evidencia el acoso sexual al que la somete uno de sus profesores.

La estudiante de 26 años cursa la maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, expuso al profesor Freddy Alberto Monroy, quien es nada menos que el director del posgrado que cursa. En el video se ve como el profesor toca sus partes íntimas y dice obscenidades a la estudiante Sanabria.

En el video se ve cómo ella la toca e intenta persuadir, mientras ella le dice “no, profesor”, pero él insiste. Ella se pone de pie para marcharse de la oficina de profesor y asesor de su tesis, pero él no cede.

Sanabria ha explicado que no es la primera ni la única estudiante que ha caído en el acoso sexual de este docente, cuya estrategia era mostrarse servicial y atento para luego pedir “favores”.

Antecedentes

“En cada reunión el profesor de la maestría en ciencias exactas y naturales, que yo cursaba, se mostraba atento y comprometido en el trabajo. Después empezó a decirme cosas que no me tomaba en serio. Me decía: ‘Es que tú eres muy hermosa’, ‘es que yo te ayudo porque tú eres diferente’, ‘yo quiero ayudarte mucho’ (…) Estos sucesos empeoraron cuando el profesor traspasó esa confianza, al momento de despedirnos me abrazaba por un tiempo más prolongado y estos actos empezaron a generarme miedo”, reseña El Espectador de Colombia.

Con el paso del tiempo el acoso sexual del profesor avanzaba y recrudecía. “Mientras me mostraba un experimento con láser me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un beso (…) Después, el 16 de febrero de este año, se me abalanzó en su oficina a darme un beso y yo lo esquivé diciéndole que no. Le dije que estaba comprometida, y él dijo que quería sentirme, tocando mis nalgas y abrazándome con fuerza. Esto es lo que se evidencia en el video que logré grabar desde mi celular”, dijo la estudiante.

Después de muchas dudas la joven Sanabria decidió acudir a la Fiscalía de Colombia para poner una denuncia por acoso sexual en contra del profesor Monroy.

Después de conocida la denuncia, la universidad en la que hacen vida los implicados declaró su “firme rechazo” a este tipo de conductas de acoso sexual dentro de sus aulas.

Comunicado del Rector @MantillaIgnacio para la #ComunidadUN y opinión pública "La @UNColombia expresa su más firme rechazo frente a toda conducta de acoso sexual y demás violencias basadas en género" pic.twitter.com/fqMOCqKiGU — Universidad Nacional (@UNColombia) April 26, 2018

