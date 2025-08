“Kocina con K”, el libro donde Karol Noboa regala recetas con alma, historia y corazón

En cada receta, un pedazo de vida. Así se resume Kocina con K, el primer libro de la comunicadora, presentadora y exMasterChef Karol Noboa, que se lanza este 7 de agosto en la plaza central del Scala Shopping. No se trata de un simple recetario, sino de una obra emocional y sensorial, donde los ingredientes se mezclan con historias de duelo, fertilidad, familia, amor y resiliencia.

“Yo no fui a MasterChef a cocinar, fui a comunicar”, dice Karol, y esa frase lo resume todo. A través de cada plato que presentó en el reality, compartió episodios profundos de su vida, y ahora esas historias migran al papel con un estilo cálido y honesto.

“El programa me dio más a mí de lo que yo le di”, reconoce. Y ese agradecimiento se transforma en un libro-objeto de pastadura, con fotos de Sebastián Encalada y diseño gráfico de Lady Quinteros, pensado para acompañarte en la cocina, en la mesa o incluso en un momento de introspección.

Cocina que narra emociones

Kocina con K contiene recetas —entre aderezos, postres y guarniciones— pero lo verdaderamente especial es la historia detrás de cada una. Hay un spring roll que simboliza el abrazo de su pareja, un puré de zanahorias que evoca pérdidas personales, o un toffee de alcaparras tan aclamado que Karol decidió compartirlo con todos.

“Cada plato estaba ligado a un proceso emocional. Cuando me hablaban de picante, pensaba en mi hermana; si el reto era dulce, pensaba en mi mamá. Todo lo asociaba con mis afectos”, cuenta.

No hay idealizaciones: las relaciones que describe son reales, con diferencias, desacuerdos y mucho amor. También hay un enfoque honesto y poco usual sobre el proceso de fertilidad: “Yo sí quería hablar de eso, porque ya había pasado por el dolor”, dice. Karol no esquiva los temas difíciles, sino que los convierte en diálogo abierto y valiente.

Un proceso que lo vale todo

El libro tomó forma durante cuatro meses intensos de escritura y edición junto a María José Troya. No fue sencillo: había días en los que Karol no podía escribir por su estado de ánimo. “Si tenía una pelea con mi pareja, no podía escribir la historia de esa receta. Todo debía estar escrito desde la esencia, no desde el resentimiento”, relata.

Para ella, este proyecto no solo honra su paso por MasterChef, sino que es un tributo a quienes la han acompañado en sus procesos. “Este libro nace de MasterChef, pero es el cierre que le debía a la gente”, confiesa.

Una invitación íntima

El libro, que cuesta $28 con envío incluido a todo el país, se puede adquirir en su web www.kocinaconk.com. Quienes compraron en preventa, serán parte de un evento íntimo con Karol el 7 de agosto, donde firmará ejemplares y compartirá con quienes hicieron posible este sueño.

Y aunque su título esté escrito con “K”, lo que hay dentro no necesita reglas ortográficas: es puro corazón.