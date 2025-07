¡Mayerli Rodríguez: La joya guayaquileña que defiende sueños en la cancha!

Desde las canchas de su natal Guayaquil hasta los estadios más importantes, Mayerli nos comparte su inspiradora historia de superación, fe y el inquebrantable deseo de llevar el nombre de Ecuador a lo más alto. Esta una #NuevaMujer nos enseña a convertir los obstáculos en impulsos para volar alto!

Un comienzo entre hombres: Forjando carácter desde pequeña

Desde sus primeros recuerdos con el balón, Mayerli se forjó en un ambiente donde las reglas del juego eran diferentes para ella: “jugaba siempre con niños y algunos me botaban porque era la única mujer ahí”. Sin embargo, esta situación, lejos de desanimarla, reveló su innato talento, pues “algunos sí me decían como que quédate así porque obviamente jugaba bien”.

Mayerli inició su camino en la cancha como “delantera” y “a veces de volante”, posiciones que disfrutaba enormemente. Hoy, su rol es defender: “ahora estoy aquí defendiendo el equipo, soy central y juego también de lateral”.

La Selección: Un sueño hecho realidad y el poder del apoyo

Ser parte de la selección es, para Mayerli, un motivo de inmenso orgullo: “me siento muy orgullosa porque las que me conocen saben que siempre dejo todo de mí en la cancha”. Su autoconfianza es clave: “siempre me automotivo porque sé todo lo que puedo dar en cancha”.

Su día a día en los entrenamientos es de “normal” concentración, compartiendo con sus compañeras y sintiendo “tranquila porque sé cómo juego y cosas así, y el grupo de compañeras estoy defendiendo”. Actualmente, se dedica “100% al fútbol” , aunque pronto incursionará en la universidad.

Mayerli Rodríguez Foto: IG / @mayerlyrodriguez2001

Los comentarios negativos, lejos de frenarla, la impulsaron: “creo que eso fue como que me impulsó más a seguir trabajando para salir adelante y gracias a Dios estoy aquí”.

Siempre contó con el apoyo de su círculo cercano: “siempre me apoyaron, incluso en los colegios jugaba con los chicos, siempre me iban a buscar al curso a jugar, me fugaba, hay veces que me fugaba para poder ir a jugar y cosas así”.

Fe, confianza y el sueño de trascender fronteras

Mayerli nos comparte su estrategia para vencer el miedo: “siempre oro, oro mucho porque creo mucho en Dios, la verdad”. Reconoce que los nervios son “algo normal”, pero su enfoque es “que el primer pase sea positivo para ya irme de largo”.

El sueño de vestir la camiseta de la selección, que veía en sus compañeras, “se ha cumplido”. “Me siento muy orgullosa y también estoy muy tranquila porque siento el apoyo de todas las compañeras y del cuerpo técnico”.

Para las nuevas generaciones, su mensaje es claro: “que trabajen, que no se den por vencidas nunca porque los sueños sí se cumplen y siempre tienen que estar confiadas y bueno, siempre Dios”.

La presencia de jugadoras experimentadas como Gigi Moreira es fundamental para ella: “estoy muy agradecida con Gigi porque es un excelente ser humano aparte de ser futbolista, siempre me habla, somos de la misma posición, me habla”.

¿Y sus sueños a futuro? Mayerli es ambiciosa: “mi sueño obviamente es salir a jugar fuera del país, qué sé yo, a Europa y así para obviamente sacar adelante a mi familia y a las personas que siempre han estado conmigo”.

El llamado a la afición: ¡Apoya a la Tricolor!

Con la Copa América en el horizonte, Mayerli hace un llamado apasionado a la afición ecuatoriana: “quiero invitarlos a todos para que nos ayuden y nos den ese granito de aliento, pues daremos todo.

Nosotras en la cancha estamos muy ansiosas y por jugar obviamente, somos más impresionantes como lo dicen, pues nada, necesitamos de todo su apoyo, sabemos que vamos a dar cada minuto, cada segundo, lo daremos todo porque obviamente sentimos y estamos muy orgullosos de esto”.

Mayerli Rodríguez es una #NuevaMujerEcuador que nos inspira con su garra, su humildad y su firme convicción de que los sueños se cumplen con trabajo, fe y el apoyo de quienes creen en ti. ¡No te pierdas a esta estrella en ascenso!