¡Liceth Suárez: La guardameta ecuatoriana con el corazón de madre!

Con 28 años, esta #NuevaMujerEcuador no solo es una deportista de élite, ¡es mamá, estudiante y un ejemplo viviente de disciplina y pasión! Inspírate con la historia de una mujer que desafía límites y demuestra que el fútbol femenino es pura garra y corazón, ¡impulsada por el amor de su hija!

Del corazón Tsáchila a la portería nacional

“Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lizette Suárez, tengo 28 años y soy de Santo Domingo de Los Tsáchilas, tierra donde se vive el fútbol de manera alegre y con mucha pasión", así se presenta nuestra talentosa guardameta.

Desde sus primeros toques al balón, Liceth ha forjado una historia de amor con el deporte. ¿Su secreto para llegar a la élite? Una preparación incansable. “Nos preparamos de la misma manera, con las mismas ganas, con la misma actitud, que cualquier otra persona que tiene pasión y amor por este deporte, que es grandiosa”, afirma, reflejando el espíritu inquebrantable de una verdadera guerrera.

Malabarista de la vida: Mamá, estudiante y futbolista

Lo que hace a Liceth una verdadera heroína es su increíble capacidad para balancear múltiples roles. “Soy mamá, soy estudiante y futbolista también”, revela con una sonrisa.

Su clave es la disciplina, un valor que aplica dentro y fuera de la cancha. “Sabemos todos que el fútbol es un deporte de disciplina, entonces mantener la disciplina afuera y dentro de la cancha es lo que me ha ayudado a yo mantener estos roles de estudiante, de ser mamá y de ser futbolista al mismo tiempo”, explica.

Su día es un verdadero acto de malabarismo con horarios: “en las mañanas me toca enviar la nena a la escuela. Mientras ella está en la escuela, yo me dedico a los entrenamientos hasta el mediodía, la recibo.

Luego es ella quien sale a entrenar porque gracias a Dios le apasiona, de igual manera esto que es el fútbol, lo hace como yo. Luego de eso me dedico a mis estudios ya en la noche”. ¡Una verdadera inspiración de organización y compromiso!

El aliento que la impulsa en la cancha

El apoyo incondicional es su motor. Liceth se siente “muy motivada cuando están mi familia y más cuando está mi nena porque es la que siempre me hace barras, no se pierde en ningún partido y verla a ella en la grada gritando, mamá dale, mamá tú puedes, me motiva al 100%”.

Este amor es recíproco, pues Liceth ya visualiza el futuro: “Sí, la verdad que sí, le veo a mi nena en las canchas y yo en las gradas apoyándole en un futuro”.

Copa América: ¡El Sueño de la gloria!

Con la Copa América acercándose y Ecuador como anfitrión, la meta de Liceth y su equipo es clara y ambiciosa: “La meta es quedar campeona de la Copa América”.

Ella confía plenamente en el trabajo y la actitud de sus compañeras: “creo que tanto mis compañeras y yo nos hemos estado preparando de la mejor manera, hemos estado guerreando cada entrenamiento para lograrlo y creo que sí con la actitud, con el empoderamiento que tenemos, cada una de nosotras lo vamos a lograr”.

Inspiración sin límites: “No abandonen sus sueños”

Para quienes aún dudan del valor del fútbol femenino, Liceth tiene un mensaje poderoso: “no abandonen sus sueños, no se preocupen del que dirán, cuando estén acá y las vean como unas referentes y las vean como unas guerreras, ellos se van a dar cuenta de todo lo que dijeron”.

Ella es el vivo ejemplo de que la pasión y la perseverancia derriban cualquier prejuicio. Sus palabras son un llamado a todas las niñas y mujeres a seguir sus metas sin miedo. “Les invito a que vayan a ver fútbol femenino, les invito a que nos apoyen y a que estén siempre con nosotras, que nosotras vamos a entregar todo”, concluye, extendiendo una invitación a sumarse a esta emocionante aventura del fútbol femenino ecuatoriano.