¡Eduardo Moscoso: el visionario que impulsa el futuro dorado del fútbol femenino ecuatoriano!

Con un gran reto profesional y un compromiso inquebrantable con el país, el Profe Moscoso nos revela la increíble evolución del fútbol femenino y el optimismo que lo impulsa a construir un legado de masificación y esperanza. ¡Conoce el artífice detrás de la garra y el talento de nuestras guerreras en la cancha!

“Hola, mi nombre es Eduardo Moscoso, tengo 46 años, soy riobambeño y quiteño de corazón también porque vivo muchos años aquí y ahora al frente de la selección femenina y un gran reto en mi vida profesional y un gran reto también con el país porque tenemos esta Copa América aquí con la motivación de toda nuestra hinchada, de toda nuestra familia y de todo nuestro barrio que va a estar en el estadio”, así se presenta el Director Técnico que está transformando el panorama del fútbol femenino en Ecuador.

De la cancha al sueño: Una vida dedicada al fútbol femenino

El Profe Moscoso ha sido testigo y partícipe de la increíble evolución del fútbol femenino. Desde su infancia, vio cómo “ya se involucraron niñas en el equipo de hombres”, enfrentándose a padres que “no entendían que esté una niña”. Su cercanía con el deporte femenino continuó en la ESPE, compartiendo “concentraciones, viajes, torneos” con el equipo femenino.

Recuerda los inicios, cuando las selecciones se concentraban “15 a 20 días y a jugar la Copa América sin fechas FIFA, sin entrenamientos previos”. La diferencia con la actualidad es abismal: “del 2014 ahora al 2015 la verdad que han sido grandes pasos porque ahora tenemos una Superliga establecida, tenemos torneos de desarrollo, tenemos juveniles de la selección del Ecuador que han venido haciendo el proceso que ya son jóvenes mundialistas”.

Ahora, el cuerpo técnico puede escoger “a las mejores” de un gran universo de jugadoras, incluyendo a las que vienen “del exterior con diferentes culturas tácticas que eso nos nutre a nosotros como entrenadores”.

El optimismo de un futuro brillante

Al escuchar las historias de las jugadoras, el Profe Moscoso siente “una sensación... de optimismo”. Lejos de la tristeza por el pasado, él ve el presente y futuro con esperanza: “ahora tú hablas con jugadoras de 13, 14, 15, 16 años, ellas no entienden de lo que nosotros hablamos que antes no había concentraciones, que había discriminación, que no existía escuelas de fútbol para mujeres que no existía torneos de fútbol femenino.

Entonces eso ya pasó y ahora con optimismo veo que nuestros jóvenes talentos vienen con formación, que vienen en clubes establecidos, con estructuras que les dan entrenamiento en gimnasios, que les dan dobles jornadas, que les cuidan en la parte emocional que también les dan una vivienda para que puedan potenciar su talento”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha consolidado procesos, con clasificaciones a mundiales que, aunque importantes, antes no tenían una base sólida.

“Pero ahora clasificamos dos años seguidos, el 2024 y el 2025, a mundiales sub-17 y ahora las nuevas generaciones vienen sólidas, vienen fuertes y considero que el fútbol femenino ecuatoriano tiene mucho por explotar, tiene un gran presente, pero el futuro que viene va a ser excepcional”, afirma con convicción.

La fusión perfecta: Talento, experiencia y pasión

El trabajo del cuerpo técnico se enfoca en consolidar la idea de juego a través de “dos partidos amistosos” clave.

Las jugadoras actuales son “grandes profesionales que saben que aquí hay dos roles fundamentales que tienen que asumir: cuando seas titular, tienen que entregarse al máximo... y cuando no seas titular y estés en el rol de suplente, saben que con su actitud, con buena vibra también aportan”.

Para el Profe Moscoso y su equipo, “el fútbol es la parte física, la parte técnico-táctica, la parte psicológica”, y cuentan con un staff completo para cada aspecto.

La diferencia de género no es un factor determinante: “la particularidad de que sean hombres o mujeres, eso no es determinante para nosotros, vivimos con la misma pasión, con la misma entrega, enseñamos las mismas cosas, porque el fútbol femenino y el masculino cada vez va a la par en la parte táctica”.

La convivencia en el equipo es fundamental: “las tenemos como familia, porque nosotros siempre hablamos de que esta familia tiene que ser fuerte, pero en las familias también hay momentos de adversidad, también hay momentos de felicidad”.

El objetivo es que al debutar, las jugadoras lo hagan “con el convencimiento de que son las mejores, y con el convencimiento de que estamos aquí por una gran responsabilidad que es representar a nuestro país”.

Un legado de optimismo y sueños cumplidos

El gran objetivo de la selección en la Copa América es “dejar un legado de optimismo para que el fútbol femenino se masifique”. Su mensaje para los jóvenes talentos es inspirador: “vivan con pasión el fútbol, si es que consideran que es un deporte que aman, un deporte que les gusta practicarlo, y que esto sea una herramienta, primero para ser felices, y luego para tener valores y ser unas buenas personas”.

Quieren que “todas las niñas que vayan al estadio, todas las niñas que nos vean en la televisión, quieran soñar que quieren estar en la selección del Ecuador, y ojalá puedan cumplir su sueño y algún rato las esperamos aquí”.

Finalmente, el Profe Moscoso extiende una cálida invitación a la afición: “Invitamos a toda la afición ecuatoriana que le gusta el fútbol, el fútbol femenino, que nos acompañe, este mes de julio debutamos el 12 contra Uruguay, queremos llenar el estadio, necesitamos de su aliento, nosotros nos comprometemos en entregarnos al máximo, y por favor, llenen ese estadio que les estamos esperando para que hinchen por Ecuador”.

Eduardo Moscoso, desde el banquillo, lidera un movimiento imparable, construyendo un presente glorioso y sembrando las semillas de un futuro excepcional para el fútbol femenino en nuestro país. ¡Su visión nos impulsa a todos a creer!