“Mis hijos me vieron levantándome cada día a las 5 a.m.: la maternidad me ayudó a vivir con propósito”: Rosanna Queirolo

Ingeniera comercial, esposa y madre de cuatro hijos, health coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y creadora de una de las comunidades más inspiradoras de bienestar en América Latina.

Rosanna Queirolo no solo predica con el ejemplo, sino que ha convertido la longevidad en su bandera de vida. En esta conversación íntima, nos comparte cómo transformó la adversidad en oportunidad, cómo nació su Academia Rejuvenece y por qué hoy lidera un movimiento que empodera a miles de mujeres en el mundo.

¿Rosanna, cómo empezó todo este viaje hacia la salud y el bienestar?

El momento en que el mundo se paralizó con la pandemia fue decisivo. En lo personal, tuvimos que suspender el matrimonio de mi hija en EE. UU. con todo ya planificado.

Fue un shock. Pero ese caos también me permitió reenfocarme. Extrañaba profundamente mi rutina de ejercicio. Yo me levantaba a las 5:30 a.m. para hacer crossfit y gimnasio. Ese era mi cable a tierra.

Rosanna Queirolo (Jacobo Vernimmen Orejuela)

¿Cómo fue adaptarte al encierro?

Me frustraba. Me faltaba el movimiento, la adrenalina del entrenamiento. Así que monté un pequeño gimnasio en casa. Empecé a compartir mi rutina diaria en redes: mis hábitos, recetas, mis shakes... y me di cuenta del nivel de desesperación y desinformación de muchas mujeres. Yo soy entrenadora personal, y aunque no lo ejerzo formalmente, toda esa preparación me sirvió para ayudar.

¿Y cómo lograste mantenerte motivada?

Fue un proceso. Al comienzo era solo compartir por redes. Luego entendí que necesitaba algo más estructurado. Contraté una coach digital, aprendí a montar programas y lancé mi academia: “Rejuvenece”. Hoy es una plataforma internacional con programas como “Detén el Tiempo”, que fue un boom. Cientos de mujeres se transformaron desde casa.

¿Cómo equilibraste todo esto con tu rol de madre y esposa?

Con enfoque. Durante la pandemia, solo uno de mis seis hijos estaba conmigo. Fue una bendición tenerlo en casa. Pero también tenía tres hijos en el exterior, uno con COVID en Nueva York. Era angustiante. Por eso, mi psicoterapia fue construir algo más grande. Canalicé mi energía en servir y aportar a mi comunidad.

¿Qué diferencia a Rejuvenece de otros programas?

La profundidad. No solo hablamos de nutrición, hablamos de longevidad real, sostenida. Cada programa es integral: cuerpo, mente y espíritu. Trabajo con médicos, coaches internacionales, entrenadores. Hacemos retos, talleres, shakes funcionales, journaling, respiración, visualización... Y todo, sustentado en ciencia.

Rosanna Queirolo (Jacobo Vernimmen Orejuela)

¿Y cómo fue el paso de lo digital a lo presencial?

Después de años en digital, me di cuenta de que las mujeres querían volver a conectar cara a cara. Así nació la versión presencial de “Detén el Tiempo”: un taller vivencial, de jornada completa. Lo hicimos en Guayaquil, fue un éxito, y ahora llega a Quito. Es una experiencia que cambia vidas.

¿Qué significa para ti el concepto de longevidad?

Es vivir más, pero con calidad. No queremos llegar a los 100 años mal, sino fuertes, activas, con energía. Por eso enseño a construir hábitos desde jóvenes. Nunca es tarde para comenzar, pero cuanto antes, mejor. Hoy la ciencia nos respalda: la alimentación, el ejercicio, los suplementos, el descanso... todo influye.

¿Cómo sientes que impactas en la vida de las mujeres?

Cuando me reconocen en Nueva York o en el aeropuerto de Quito y me abrazan con cariño, sé que lo que hago va más allá de una red social. No hay valor económico que pague eso. Ayudar a una mujer a recuperar su salud, su vitalidad, su propósito... eso lo es todo.

Rosanna Queirolo (Jacobo Vernimmen Orejuela)

PRÓXIMO EVENTO: DETÉN EL TIEMPO 3.0

Rosanna Queirolo trae por primera vez a Quito su icónico taller presencial “Detén el Tiempo”, versión 3.0. Un evento transformador que se realizará el 8 de mayo en Treehouse, Cumbayá.

La jornada reunirá a mujeres poderosas, expertas en longevidad, nutrición, fitness y mindfulness, con una agenda diseñada para resetear cuerpo, mente y alma. Entradas disponibles en sus redes sociales y página web. ¡Ya están en early bird!