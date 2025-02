Lavinia Valbonesi: La Primera Dama que desafía los estereotipos en Ecuador

A sus 26 años, Lavinia Valbonesi no solo ha hecho historia como la primera dama más joven del mundo, sino que también está transformando el rol tradicional en Ecuador.

Influencer, emprendedora y activista, ha convertido su visibilidad en una plataforma de acción, liderando causas como el Proyecto Ana contra el abuso infantil y demostrando que ser joven y mujer no es una limitante, sino una fuerza para romper esquemas y abrir nuevas oportunidades en el país.

“Nada ocurre sin un primer paso”. Con esta frase, Lavinia Valbonesi redefine lo que significa ser la Primera Dama de Ecuador. A sus 26 años, no solo es la Primera Dama más joven del mundo, sino también la primera influencer en ocupar este rol, fusionando su pasión por la salud, la familia y el bienestar con un compromiso social auténtico.

Su historia no es la de una figura protocolar, sino la de una mujer que está desafiando los estereotipos con pasión, disciplina y una misión clara: demostrar que ser joven y mujer no es una limitante, sino una ventaja.

Un rol que no ocupa un despacho pero tiene gran propósito

En Ecuador, el cargo de Primera Dama no tiene presupuesto, despacho ni un rol institucional definido. Pero eso no ha detenido a Lavinia. “Este rol en nuestro país no existe, pero eso no ha sido una limitante para cumplir con lo que me he propuesto”, asegura con convicción. Su presencia se ha convertido en un símbolo de modernidad y renovación, conectando con los ecuatorianos desde las redes sociales y proyectos sociales que marcan la diferencia.

El apoyo familiar: una alianza poderosa

Detrás de su influencia hay vínculos sólidos. Su suegra, Annabella Azín, a quien describe como “una mujer maravillosa”, ha sido su inspiración y socia en su primer emprendimiento relacionado con el deporte y la alimentación, una pasión que ambas comparten.

Su relación con el presidente Daniel Noboa también refleja un equilibrio de apoyo mutuo. “Es un hombre que trabaja sin esperar nada a cambio y he visto de cerca su incondicional apoyo en todos los sectores”, confiesa.

Juntos comparten un estilo de vida activo y saludable, donde la disciplina y el compromiso son claves, no solo en el ámbito personal, sino también en sus responsabilidades públicas.

“Él no se cuida tanto en la comida, yo sí, pero en ejercicio nos complementamos y la verdad que nos va muy bien”, señala muy sonriente, a la vez que acota que como familia han superado momentos difíciles pero que de una u otra forma han demostrado la unidad inquebrantable para sobrellevar los retos.

“A veces, los planes que tenemos para la vida no son los mismos que Dios tiene para nosotros. Cuando aún era novia de Daniel, no entendía por qué buscaba un cargo público. Era muy joven, tenía 21 años cuando inició su primera campaña como asambleísta, y yo tenía poco conocimiento del ámbito político; pensaba que todo en la política estaba mal. Sin embargo, al recorrer el país y ver de cerca las necesidades, comencé a comprender nuestro ferviente deseo de servir y trabajar por los demás”, complementa.

El Proyecto Ana: La causa que mueve su corazón

Más allá de su rol como Primera Dama, Lavinia lidera con fuerza el “Proyecto Ana”, una iniciativa dedicada a romper los tabúes sobre el abuso infantil en Ecuador.

Según cifras oficiales, más del 60% de los casos de abuso no se denuncian por miedo o desconocimiento. “Veo los rostros de mis hijos en esos niños. Empoderé esta causa como si fuera mía, porque siento como si fueran mis hijos los que sufren”, explica.

Su objetivo es claro: crear un ambiente donde las madres puedan hablar abiertamente de estos temas sin miedo ni juicio, y ofrecer apoyo a las víctimas en un país donde este problema sigue siendo una realidad silenciada.

Valbonesi invitó a toda la ciudadanía a trabajar en esta causa común, con la esperanza de que en un futuro cercano las mujeres del Ecuador puedan vivir libres de violencia considerando que “7 de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido violencia, ya sea física, psicológica o sexual”.

Una mujer que reta los “no”

Su historia personal también está marcada por la persistencia. “En varios capítulos de mi vida me dijeron “no”. Dijeron que no cuando quise estudiar nutrición, cuando conocí a Daniel, cuando decidí crear el proyecto porque no había tiempo ni presupuesto”, recuerda.

Pero para ella, esos “no” solo fueron el inicio de nuevos desafíos en mi vida y el secreto de ello fue hacerme la de oídos sordos a tanta traba”, cuenta emocionada.

Hoy, Valbonesi demuestra que la juventud no es sinónimo de inexperiencia. “Estamos aquí para romper esquemas, para demostrar que los jóvenes somos también la nueva generación”, afirma.

Su compromiso con el país va más allá de las apariencias; su enfoque está en trabajar por un Ecuador donde las oportunidades estén al alcance de todos.

Ecuador, tierra de oportunidades

En un momento en que muchos ecuatorianos consideran que las oportunidades solo existen fuera del país, Lavinia tiene un mensaje claro: “Creo que somos un país maravilloso, con miles de oportunidades. Solo se trata de ser persistente, disciplinado y de no aceptar un ‘no’ como respuesta”.

Desde su papel como Primera Dama, madre y líder social, Valbonesi se ha convertido en un símbolo de transformación. Su voz resuena con la fuerza de una generación que no teme desafiar el status quo y que está lista para reconstruir un Ecuador, paso a paso.