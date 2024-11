Krystel Chuchuca: “La vida se vive con pasión y propósito”

Hace una década la conocimos a Krystel Chuchuca por Tv nacional. Interpretaba a ‘Lolita’ en una novela ecuatoriana que alcanzó alta popularidad. Hoy es una empresaria de la moda que emplea a mujeres ecuatorianas y que sueña con cruzar fronteras llevando su marca personal.

PUBLICIDAD

Nació en Pasaje, una ciudad de la provincia de El Oro, en la Costa del Ecuador. Krystel con emoción comenta que tuvo una infancia maravillosa porque se crió rodeada de familia.

“La escuela y el colegio estudié en Pasaje. Luego vine a estudiar Artes Escénicas a Guayaquil, en el ITV. También estudié Comunicación Social aunque no terminé la carrera porque ingresé a trabajar a un canal de Tv. Y mientras estudiaba emprendía”, comparte.

Modelo. Krystel Chuchuca, modelo y empresaria ecuatoriana.

Y fue en ese momento donde Krystel vio la oportunidad de convertirse en actriz y hace su primera novela en un canal ecuatoriano. Pero con las oportunidades también llegan los sacrificios. ”Tuve que dejar el emprendimiento y paralizar mis estudios. El ingreso a la Tv sí fue una coincidencia, pero yo soy una mujer que sabe identificar las oportunidades e hice de esa coincidencia una carrera como actriz”, comparte.

Krystel se considera una mujer con mucha fortaleza que ha sabido superar los desafíos. Y aunque ha sido parte del medio televisivo, asegura que ha manejado con disciplina su imagen.

“Cuando tienes claro lo que quieres y sabes hacia dónde quieres llegar es muy difícil perderte”, señala.

Krystel Chuchuca, modelo y actriz ecuatoriana.

Nunca se le ha subido la fama a la cabeza a pesar de que en su hoja de vida profesional hay novelas, obras de teatro, una faceta de empresaria y acumula cerca de un 1 millón de seguidores en sus plataformas. “Siempre he tenido claro a dónde quiero llegar. La gente se desconcentra cuando no tiene un objetivo claro. Yo he querido ser una mujer independiente, exitosa, con muy buen nombre. Y por todo eso he trabajado”.

PUBLICIDAD

Su faceta de empresaria

“LoliLotita es otra oportunidad que supe aprovecharla bien. En un momento clave cuando hice mi primera novela. Me empecé a dar cuenta que tenía una comunidad grande que estaba creciendo. Y dije: hay que hacer algo con esa comunidad que me está viendo”.

Así empezó Krystel hace 8 años con un emprendimiento donde ella misma diseña las prendas que se confeccionan y venden a mujeres de todas las edades. Hoy su empresa emplea a 23 personas directamente y su canal de venta es exclusivamente digital que acumula cerca de 300 000 seguidores aproximadamente.

Comparte que “la Krystel emprendedora existió toda lal vida, pero LoliLolita llegó en un punto clave donde mucha gente me estaba conociendo. Y aproveché el momento”.

LoliLolita by Krystel Chuchuca es una marca 100% ecuatoriana con mano de obra ecuatoriana que busca una proyección internacional. “La calidad y la mano de obra es muy buena, nosotros tenemos excelentes artesanos, de pronto falta incentivar a las marcas locales”, comparte Chuchuca sobre su empresa.

Sigue soñando. Krystel asegura estar buscando internacionalización con su marca. “Pero tiene que llevar la firma ecuatoriana, un producto 100 por ciento hecho en Ecuador”, señala.

La modelo vs la empresaria

La determinación y perseverancia de Krystel Chuchuca en la industria del modelaje, su capacidad para equilibrar su carrera y vida personal es de inspiración para otras mujeres ecuatorianas a perseguir sus sueños.

Tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Sabe que ‘si no se trabaja no se come’. ”Nada me he ganado fácil. He trabajo de sol a sol y me ha ganado a mi público por mostrarme de manera transparente, y por hacer parte de mis procesos de crecimiento a la gente que me sigue, con quienes conecto de manera genuina. Para mí la vida se debe vivir con pasión y propósito”.