Conoce la inspiradora trayectoria de Verónica Noboa en la música y el activismo

Si algo define a Verónica Noboa es su curiosidad inagotable y su capacidad para reinventarse. Desde joven, esta ecuatoriana ha destacado por ser una mujer multifacética que no teme a los desafíos y que encuentra en cada etapa de su vida una oportunidad para crecer personal y profesionalmente.

“Yo soy una mujer muy curiosa y multifacética; no me gusta quedarme quieta. He sido una mujer que le gusta reinventarse siempre, aprender nuevas cosas que me llenen y que me hagan crecer”, afirma Verónica al reflexionar sobre su trayectoria.

Durante la pandemia, Verónica regresó a Ecuador después de haber vivido en ciudades tan vibrantes como Nueva York y Los Ángeles. Fue en este contexto de pausa mundial que nació en ella el deseo de aprender algo nuevo: la música electrónica, un género que la ha fascinado desde los años 90.

“Decidí volcarme hacia la música electrónica, que es lo que me alucina, siendo esta una escena en la que he estado directa e indirectamente inmersa desde los 90′s”, explica con entusiasmo. Esta pasión no solo la conecta con su esencia, sino que también refleja su constante búsqueda de autenticidad y creatividad.

Dog&CatWalk: De la moda al activismo animal

Otra de las facetas más inspiradoras de Verónica es su rol como activista por el bienestar animal. La idea de crear Dog&CatWalk Foundation surgió en 2012, después de regresar de Los Ángeles, cuando buscaba unir su amor por los animales con su experiencia en el modelaje.

Inspirada por Lucas, su primer perrito, y con la colaboración de una amiga, fundó esta organización dedicada a la educación, esterilización y concienciación sobre el cuidado animal.

“Lucas, mi primer perrito, fue el que me hizo crecer, el que me dio la sabiduría para entrar en conciencia con el mundo animal”, comparte Verónica con evidente emoción.

Con objetivos como fomentar el respeto y la responsabilidad hacia los animales, Dog&CatWalk también ofrece servicios educativos y especializados, desde nutrición hasta cuidado holístico.

“Son seres que transmutan nuestra energía y necesitan de nuestra ayuda tanto como nosotros de la de ellos para trascender. Sencillamente, son seres divinos”, señala Verónica.

A través de la fundación, ha creado espacios de reflexión y acción en temas como nutrición, comportamiento y salud holística para mascotas. Su programa Mundo Animal, transmitido en la radio 98.1 FM Mundo, es un claro ejemplo de su compromiso con esta causa.

Sin embargo, también enfrenta retos importantes, como la falta de apoyo económico y la poca difusión de ordenanzas de bienestar animal en Ecuador. “Lo más difícil es obtener el apoyo económico de instituciones tanto gubernamentales como privadas en Ecuador”, lamenta.

Una vida marcada por ángeles

Entre las historias que más conmueven de Verónica está la de Ángel, un perrito abandonado que llegó a su vida en un momento difícil.

Este pequeño compañero logró transformar la tristeza de su familia en alegría, especialmente después de haber perdido a varios seres queridos, como su padre y su primera mascota, Lucas.

“Mi Ángel aterrizó en mi vida en un momento complicado y fue quien dio luz a todos en casa. Nos levantó, y nuestros corazones se apaciguaron”, relata con gratitud.

Mirando hacia el futuro

La carrera de Verónica como modelo, DJ y actriz ha sido un equilibrio constante entre la creatividad y la coherencia personal. “Ser honesta y no faltarme a mí misma es una de las mayores lecciones que he aprendido”, afirma. Con esta filosofía, sueña con continuar expandiendo Dog&CatWalk Foundation, incluyendo la adquisición de una ambulancia para llevar ayuda a todo el país.

Como artista, su visión es seguir explorando la música electrónica y contribuir al crecimiento de nuevas generaciones, ayudándolas a reconectar con su esencia musical. “Quiero compartir todo el amor con los mejores sonidos que nacen desde mi corazón y ver a las nuevas generaciones fluir en armonía”, explica.

Verónica Noboa no solo representa el talento y la creatividad ecuatoriana, sino también el poder de transformar pasiones en proyectos que dejan huella.