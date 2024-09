Karol Noboa, reconocida comunicadora y locutora ecuatoriana, está a punto de dar un gran salto en su carrera al participar en la nueva edición de MasterChef Ecuador. Con una mezcla de emoción y nervios, Noboa nos comparte sus expectativas y la travesía que la llevó a aceptar esta emocionante propuesta.

Un camino inesperado

Para Karol, la noticia de su participación en el programa llegó como una sorpresa. Aunque el año pasado había recibido una invitación similar, se sentía demasiado ocupada y no se consideraba lista. Sin embargo, al recibir la segunda propuesta, decidió que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. “El miedo no debe detenerme”, reflexiona, reconociendo que todos enfrentamos bloqueos personales que a veces nos impiden seguir adelante.

Karol Noboa, lista para brillar en MasterChef Celebrity Ecuador Cortesía

Preparándose para el desafío

A pesar de no haberse preparado a fondo antes de la llamada, Karol ha estado dedicando tiempo a ver episodios anteriores y a conversar con expertos, incluyendo a la chef Ana Carolina Maldonado. “No tengo todo el tiempo del mundo, pero estoy tomando este reto con responsabilidad”, asegura. La participante es consciente de que cada experiencia en MasterChef es única y que su vivencia será completamente personal.

Karol ha identificado que uno de sus mayores desafíos será manejar el tiempo y la organización en la cocina, ya que tiende a ser un poco desordenada. Sin embargo, su pasión por la cocina y la práctica constante la motivan a mejorar en cada paso.

Expectativas y sueños

Al hablar de sus expectativas, Karol es clara: quiere divertirse, conocer nuevas personas y, por supuesto, ganar. Aunque reconoce la competencia feroz entre los 24 participantes, siente que la camaradería y el aprendizaje mutuo son igualmente importantes. “Cada uno de nosotros tiene una trayectoria y hemos trabajado duro para estar aquí”, enfatiza.

Su plato favorito para preparar es spaghetti con camarones, y está decidida a desafiarse a sí misma para hacer pasta desde cero, algo que le genera tanto emoción como nervios.

Karol también expresa su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de su familia, amigos y compañeros de trabajo en la radio. “Sin su apoyo, no podría estar en Colombia grabando el programa”, comparte, destacando la importancia del respaldo emocional en esta nueva aventura.

Ella está lista para enfrentarse a los fogones de MasterChef Ecuador, con el corazón lleno de esperanzas y el espíritu dispuesto a aprender. “Invito a todos a que me sigan y apoyen en este camino”, concluye, anticipando una experiencia transformadora que promete no solo desafíos, sino también momentos memorables.

La competencia comenzará a grabarse pronto, y los fans pueden esperar ver a Karol brillar en la pantalla a finales de noviembre. ¡Sin duda, será un viaje emocionante que todos querrán seguir!