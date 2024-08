En un mundo donde las expectativas y los roles predeterminados muchas veces definen nuestra identidad, María José Moreno, autora ecuatoriana, encontró su camino hacia la liberación personal a través de un viaje profundo de autoconocimiento y transformación espiritual. Su libro, “Los pilares de mi consciencia”, no solo es un testimonio de su experiencia, sino una guía para aquellos que buscan reconciliarse con su ser interior.

El trayecto de María José hacia la autorrealización comenzó hace más de una década, en un momento que ella misma describe como “el momento oscuro de mi alma”. Fue entonces cuando su vida aparentemente perfecta, como madre, esposa y miembro de la sociedad, comenzó a desmoronarse. “Cuando dejé de ser madre, cuando dejé de ser ese acompañante a este hombre magnífico que me ha acompañado por 30 y pico de años en su carrera, cuando dejé de ser la hija María José... fue cuando tuve que reencontrarme desde otro plano de conciencia”, revela.

María José Moreno: El renacer de una consciencia transformada Nueva Mujer

En ese abismo emocional, María José enfrentó su ego herido, marcado por la necesidad de recibir y poseer. Este fue el inicio de una profunda transformación en la que comenzó a cuestionar y romper con todas las creencias y patrones que la definían. “Sentí que perdía valor; todo lo que conocía ya no tenía sitio”, confiesa. Este vacío, que muchos temen, se convirtió para ella en un espacio lleno de posibilidades, una oportunidad para reconectar con su esencia.

Uno de los aspectos más impactantes de su historia es cómo logró resurgir de una depresión diagnosticada. Para María José, esta depresión fue más que un trastorno; fue una señal de que algo profundo necesitaba ser resuelto. “La depresión es un momento cuando deja de haber presión e impulso para crear algo”, explica. En lugar de verlo como un final, lo interpretó como un descanso necesario para renacer con una nueva energía y visión de vida.

Su libro es un reflejo de este renacimiento. “Los pilares de mi consciencia” aborda la importancia de encontrar la coherencia entre lo que hacemos, decimos y cómo vivimos. Ella dice que este alineamiento es esencial para una vida plena. “Este camino ha sido un trayecto que comenzó hace 12 años... cuando perdí mi estabilidad, cuando tuve que reconectarme con esa respiración que soy”, comparte, destacando cómo la reconexión con su ser espiritual fue clave en su proceso.

María José también nos invita a reflexionar sobre las expectativas que construimos a lo largo de nuestras vidas. Según la autora, estas no son más que manifestaciones de nuestras creencias internas. “Si no has llegado a ese punto que esperabas, simplemente tomas un nuevo camino, un nuevo punto de vista, una nueva vibración”, aconseja, recordándonos que siempre tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias.

En su vida, el desafío de cumplir con las expectativas de los demás y de sí misma fue un factor que contribuyó a su crisis. “Ese patrón de querer pertenecer, de no ser diferente, nos puede poner en un camino que nos pierda y nos separe de la esencia”, reflexiona, señalando la importancia de liberarse de esas ataduras para vivir de manera auténtica.

Ahora, como una mujer que ha recorrido un camino arduo y transformador, María José Moreno se presenta como un ejemplo de resiliencia y crecimiento personal. Su historia nos hace reflexionar que el dolor y la caída son a menudo preludios de un renacimiento espiritual y que, al final, cada uno de nosotros tiene el poder de redescubrir su propia luz, incluso en los momentos más oscuros.

Con “Los pilares de mi consciencia”, María José entrega no solo un libro, sino un mapa para navegar las complejidades de la vida con mayor conciencia y compasión hacia nosotros mismos. En sus palabras: “Tienes que llegar al vacío, tienes que llegar al descanso, tienes que aprender”. Esta obra es un recordatorio de que el verdadero poder radica en la capacidad de reconstruirnos y encontrar nuevas formas de ser, una y otra vez.