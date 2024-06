En la “Perla del Pacífico”, Sabina González, una joven de 21 años, brilla no solo por su belleza, sino por su compromiso y pasión por ayudar a los más vulnerables. Desde que fue coronada Reina de Guayaquil 2023, Sabina ha dedicado cada día a servir a su comunidad, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes ha tocado.

Sabina González: “Las mujeres guayaquileñas salimos adelante sin dejarnos pisotear” Nueva Mujer

Un reinado lleno de aprendizaje y cariño

Sabina describe su experiencia como reina con una sonrisa que refleja gratitud y satisfacción: “La verdad es que ha sido muy bonita, siento que cada día que he vivido ha sido de aprendizaje. Todo lo que se vive no tiene precio, todo el cariño de la gente no tiene precio, no hay cómo describirlo”. Su reinado no solo le ha permitido conocer a personas maravillosas, sino también descubrir una Sabina que no sabía que existía, una joven capaz de caminar con tacones y desfilar en pasarela, empoderándose con cada paso.

“Somos más que una cara bonita”

En un mundo donde los reinados de belleza a menudo son malinterpretados, Sabina se esfuerza por desmitificar estos concursos: “La gente no sabe el empoderamiento que estos reinados le dan a las mujeres, a poder sacar todo de sí misma, poder conocerse”. Para Sabina, ser reina va mucho más allá de la corona y los vestidos elegantes; es una oportunidad para servir a su comunidad y marcar una diferencia tangible en la vida de los demás.

Transformando vidas a través del turismo

Como estudiante de Turismo, Sabina ve su futura profesión como una herramienta poderosa para el cambio social. “Me encantaría hacer, por ejemplo, que en Guayaquil haya una Comuna 13 como en Medellín, que era un cerro peligroso y hoy es un lugar turístico que millones de personas visitan”. Con esta visión, Sabina sueña con convertir áreas vulnerables de Guayaquil en destinos turísticos vibrantes, llenos de arte y cultura, y ofreciendo nuevas oportunidades a sus habitantes.

Guerrera de corazón

La determinación y fuerza de Sabina son características que resuenan en su descripción de las mujeres guayaquileñas: “Somos guerreras, que día a día salimos y buscamos la manera de poder salir adelante sin dejarnos pisotear por alguien”. Este espíritu indomable es lo que Sabina lleva consigo en cada uno de sus proyectos y actividades como reina.

Un futuro lleno de sueños

Aunque su reinado terminará en octubre, Sabina ya tiene claros sus próximos pasos. Quiere terminar su carrera y crear su propia agencia de viajes. “Me falta un año y medio más o menos y me gustaría a futuro poder crear mi propia agencia de viajes, eso sería increíble”. Su deseo de seguir ayudando y empoderando a su comunidad es evidente en cada palabra que dice.

Historias que tocan el corazón

Uno de los momentos más conmovedores de su reinado fue su proyecto social para brindar pelucas a personas con cáncer. “Cuando visité Solca en tiempo de candidata, me tocó bastante el poder estar con los niños. Había niños que su sueño era ser futbolistas y tenían tumores en las rodillas, es algo que realmente choca”. Estas experiencias han dejado una marca profunda en Sabina, recordándole la importancia de cada pequeño acto de bondad.

Un Mensaje de esperanza y valor

Para todas las mujeres que enfrentan desafíos, Sabina tiene un mensaje poderoso: “Que se lancen, que disfruten el momento, que dejen el miedo atrás, porque al fin y al cabo es una experiencia muy bonita que se va a vivir. En el caso de estar pasando una depresión, buscar ayuda es lo principal, buscar de Dios, buscar de un profesional y salir adelante, que los miedos no sean un obstáculo y que vivan el día a día sobre todo”.

Inspiración para una nueva generación

Sabina González no solo es la Reina de Guayaquil; es un faro de esperanza, valentía y compasión. Su reinado es una prueba de que las verdaderas reinas no solo llevan una corona, sino que también inspiran, transforman y empoderan a quienes las rodean. En su camino, Sabina ha demostrado que con corazón y determinación, es posible superar cualquier desafío y dejar una marca positiva en el mundo.