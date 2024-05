En la vibrante ciudad de Guayaquil, Ecuador, Samantha Cabrera emerge como una voz poderosa y una inspiración para mujeres de tallas plus size. A sus 26 años, Samantha se encontraba en una encrucijada. Como madre joven y con sobrepeso, enfrentaba la frustración de no encontrar ropa adecuada para su cuerpo.

Samantha Cabrera: La inspiración detrás de Curvas Reales Nueva Mujer

“Era tan complicado que decidí crear mi marca para vestirme yo misma”, recuerda. Así nació Curvas Reales, una marca que no solo ofrece moda, sino que también promueve el amor propio y la aceptación a nuestros cuerpos.

La historia de Samantha no está exenta de desafíos. Desde muy joven, experimentó la discriminación por su peso. “Iba a los centros comerciales y me decían desde la entrada que no había nada para mí. Era horrible, sobre todo cuando me lo decían delante de mi pareja”, comparte. Este rechazo constante la llevó a un punto de inflexión. En lugar de rendirse, decidió crear un espacio donde todas las mujeres pudieran sentirse cómodas y bellas, sin importar su talla. “¿Cómo puede ser que una mamá joven con sobrepeso no tenga ropa que ponerse?”, se preguntaba.

Curvas Reales vio su génesis con una misión clara. Samantha quería demostrar que la moda no tenía por qué estar limitada por el peso o el tamaño. “Inicialmente, solo hacíamos tallas 40 hasta 42. Con el tiempo, entendí que Curvas Reales debía ser para todas las mujeres, sin importar su talla”, explica. Su enfoque inclusivo rápidamente resonó con muchas mujeres que, como ella, se sentían excluidas por la industria de la moda convencional.

La comunidad de Curvas Reales nació de manera orgánica. Samantha comenzó a compartir su experiencia personal en las redes sociales, descubriendo que no estaba sola en sus luchas. “Al compartir mi experiencia, encontré muchas mujeres que se identificaban conmigo”, comenta. Esta comunidad ha crecido gracias a la autenticidad y la cercanía de Samantha, quien siempre ha sido transparente sobre sus propios desafíos y victorias.

Una de las claves del éxito de Curvas Reales es su enfoque en el diseño y la personalización. Samantha se inspira en las pasarelas de Fashion Week de Nueva York y en las tendencias locales para crear colecciones que reflejan tanto la moda internacional como las necesidades específicas de sus clientas. “Me gusta mucho ver las pasarelas y adaptarlas a nuestra realidad. Trabajo con modistas y todas las pruebas las hago en mí misma para asegurarme de que la prenda sea cómoda y adecuada”, explica.

Pero más allá de la moda, Samantha ha encontrado en Curvas Reales una plataforma para promover el amor propio. “Siempre fui una mujer alta y robusta. Intenté muchos tratamientos para bajar de peso, pero no me sentía bonita en mi talla. Crear mi marca fue una manera de demostrar que todas las mujeres pueden ser modelos de portada”, dice con orgullo. Ver a sus clientas sentirse bien con su ropa y recuperar la confianza es lo que más la motiva. “Sentirme bien conmigo misma y ver que inspiro a otras mujeres es lo que más me llena de orgullo”.

El futuro de Curvas Reales es brillante. Samantha sueña con expandir su marca a otras ciudades y ofrecer una atención personalizada a más mujeres. “Me gustaría conquistar otras ciudades y ofrecer una atención personalizada. Hacemos envíos nacionales e internacionales, pero me encantaría tener una presencia física en otras ciudades, como Quito”, revela. Además, su enfoque en la personalización asegura que cada prenda sea única y perfectamente ajustada a las necesidades de cada clienta.

Samantha no solo ha creado una marca de ropa; ha creado un movimiento femenino de mujeres que se aceptan y aman a sí mismas. Un movimiento que celebra la diversidad, la inclusión y, sobre todo, la autoestima. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación. “Llenense de mucho valor, de mucha fe. Rodearse de gente que a uno la quiera es crucial”, aconseja a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Con Curvas Reales, Samantha ha demostrado que la moda es para todas y que todas las mujeres merecen sentirse como modelos de portada.