Antonia Zegers: la historia de una actriz única presente en los Premios Platino

Antonia Zegers es una reconocida actriz chilena, nacida el 18 de enero de 1972 en Santiago. Su carrera se extiende en el teatro como en el cine y televisión. Se graduó de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y comenzó su carrera en el mundo del teatro, donde destacó por su talento innato.

PUBLICIDAD

En el cine, ha participado en numerosas películas, siendo reconocida por su papel en “La Vida de los Peces” (2010), que le valió varios premios y reconocimientos. Además, ha incursionado en la televisión, participando en series y telenovelas chilenas.

En una entrevista exclusiva con Nueva Mujer, nos contó un poco más acerca de su historia y su grata experiencia en los Premios Platino 2024.

Recomendados

La dificultad de sus papeles en películas

Para ella el tener papeles complicados es algo que le motiva a seguir adelante con ellos. Inclusive lo compara con el trabajo de un trapecista. Podemos ver y decir que es algo muy complicado y desanimarnos, para ella no es así. Uno de sus roles en el melodrama “Una Mujer Fantástica”, le llevó a ganar el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

“Me encanta la complejidad Humana, creo que todos tenemos esa complejidad en primera capa o en última capa. A mí me gusta actuar y cuando me invitan a un proyecto que me parece interesante ya sea por el director o directora, o por el guión, o por los compañeros y compañeras o por lo que sea, siempre lo hago con mucha emoción”.

Su experiencia en los Premios Platino

“Creo que es un trabajo muy difícil, pero es súper interesante ¡generar una identidad! Fue una decisión decir: ¡“juntémonos”! ¡Juntémonos, generemos una identidad iberoamericana! ¡Un lenguaje, un espacio de conversación que también se traduce en coproducciones”!

“¡Que también se traduce en lo que te estoy diciendo de que nos empecemos a mezclar! ¡Que rompamos las fronteras por lo menos en lo artístico y lo creativo! ¡Que no tiene por qué existir fronteras! Y yo siento que es una conversación que nos hace bien, que es una conversación saludable, una conversación que nos enriquece”.

“Digo, la conversación de estar aquí todos y todas juntos y juntas y que los proyectos son mejores cuando hay gente de todas partes porque hay distintas miradas, solo se enriquecen”.

Antonia Zegers Instagram

“En Chile no hay industria de cine, entonces cuesta mucho hacer cine y hay que salir a sacar el sombrero con las coproducciones. Es un problema de los países latinoamericanos y las coproducciones”.

“No se puede hacer cine en Chile, ¡no se puede! Pero esa sacada de sombrero, que es por sobrevivencia, es para poder hacer películas. También es una sacada de sombrero de contenido, también cuando entra otro país a coproducir no entra solo a poner dinero, es un país que dice: “¡Ok, me interesa este proyecto porque siento que me interpela!” Y entonces la conversación empieza a ser más grande, más universal. Y eso, ¡yo creo que los Premios Platinos también se tratan de eso!”. nos indicó Antonia.