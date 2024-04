Kristy Torii: “Amo crear proyectos que brinden agradables experiencias”

Ella es una apasionada del arte y del flamenco, de los viajes en familia, del deporte y de conocer nuevos mundos. Todo esto lo fusiona con una de sus grandes pasiones, el marketing, lo que la han convertido en una mujer que inspira.

Kristy Torii, gerente de Marketing de Almacenes Pycca, nos cuenta que desde niña nació su interés por conocer de las marcas. Su papá, un empresario japonés, influyó en su ‘vena marketera’. “Mi padre me traía desde Japón revistas y periódicos con figuras y dibujos que yo recortaba para forrar mis cuadernos. Así empezó mi amor por el marketing”.

Estudió en la Universidad Casa Grande Comunicación Social en el 2002 y ahí empezó su camino en el mundo del marketing y aunque -confiesa- su vida dio un giro de 360 grados desde el momento en que se convirtió en madre, hace 12 años, su potencial en la creación y posicionamiento de marcas han permitido que ella destaque como una de las ejecutivas más influyentes de Guayaquil.

Kristi Torii.

Su especialidad es crear experiencias agradables para los consumidores. “Yo nací para hacer marketing, me apasiona, me encanta mi trabajo, amo crear proyectos que brinden grandes experiencias a los consumidores. Y tengo al mejor equipo de trabajo, he crecido y formado con ellos. Y debo destacar que tengo la suerte de haber tenido a jefes increíbles, que me enseñaron, que confiaron en mí”, comparte.

Kristy Torii ha liderado los departamentos de comercial y marketing de empresas como Operfel, Muebles El Bosque y Veris. En todas ha hecho una carrera exitosa, proyectos que hablan bien de su profesionalismo.

Kristi Torri, gerente de Marketing Pycca.

Se considera una líder mas que jefe. “El líder enseña, acompaña y delega. El acompañamiento es fundamental para tener éxito en un cargo. Valoro mucho a los jefes que he tenido y el acompañamiento que me han dado. Gracias a ellos pude crecer y alcanzar cargos gerenciales desde muy joven. Ese mismo liderazgo y acompañamiento trato de aplicar todos los días en el equipo que lidero”.

Torii es parte del equipo estratégico que ha innovado el concepto de marca Pycca. Su visión es crear momentos y experiencias dentro de la tienda pensadas para el cliente. “Al entrar a una tienda Pycca se siente muy bien, su olor es agradable. En la tienda creamos conceptos que conectan con las personas y eso es lo que nos ha convertido en un retail líder en el mercado”.

“La maternidad me cambió”

La llegada de su hija Oyuki hace 12 años la hizo replantear a Kristy todos sus proyectos. “No estaba preparada, de hecho, estaba por salir del país cuando me enteré del embarazo y todo se detuvo. Pero a la vez comencé una nueva vida, la mejor diría yo. Y Oyuki es tan especial, nos comprendemos tan bien, nos vamos de viaje juntas, pasamos ahora más tiempo juntas. Eso también se lo amerito al tiempo de pandemia, ahí me di cuenta lo importante que es estar con ella más tiempo en casa. Agradezco siempre la confianza que me brinda la empresa para adaptar mis horarios laborales a mi vida familiar.r”.

Breve perfil

Es licenciada en Comunicación Social con mención en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad Casa Grande.

Estudió Dirección en Marketing en el IDE

Tiene un máster en Gestión de Experiencia del Consumidor en la Universidad de Barcelona. Y un MBA en Negocios Digitales.