Nikki Mackliff: “Salí de mi zona de confort y me dejé sorprender de la vida para convertirme en chef”

Con una trayectoria de 15 años en la música, Nikki Mackliff ha sido una figura constante en el escenario ecuatoriano como cantautora. Sin embargo, el 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera cuando decidió tomar una pausa.

“No me sentía conectada con el medio, quizás tampoco con la música”, confiesa. Tras el lanzamiento de su último material discográfico en 2022, titulado “De Cero”, Nikki sintió la necesidad de explorar otros horizontes más allá de la música.

Fue así como recibió una llamada inesperada en agosto del mismo año para participar en MasterChef Celebrity Ecuador 2024. La propuesta la tomó por sorpresa, ya que Nikki no se consideraba una experta en la cocina, ni tampoco tenía interés en los realities. Sin embargo, intrigada por la oportunidad de desafiarse a sí misma y salir de su zona de confort, decidió embarcarse en esta nueva aventura.

Con una mentalidad abierta y sin expectativas previas, Nikki se sumergió en la intensa experiencia de MasterChef Celebrity. A pesar de sus dudas iniciales, pronto descubrió que el programa era mucho más que un simple reality; era una oportunidad para explorar su creatividad culinaria y conectarse con nuevas personas. “Primero me impresionó lo grande que es la producción del programa”, admite. “Éramos 23 participantes, pero había un montón de gente detrás”.

“Todo es natural, no hay ningún tipo de libreto. Cero, cero, cero, cero. Y eso es lo que más me gustó y por la razón por la cual acepté ir, porque era algo que iba a fluir de esa manera. Nadie que te imponga hacer o decir algo”, acota.

A lo largo de la competencia, Nikki demostró una capacidad admirable para adaptarse a las circunstancias y conectar con sus compañeros. A pesar de su inicial sensación de estar perdida, logró establecer vínculos sólidos con varios participantes, entre ellos: Tía Susi, Jalal y Ceci. Su actitud amigable y relajada le permitió llevarse bien con todos, incluso en situaciones desafiantes.

La autenticidad también se reflejó en su enfoque hacia las emociones. “Si estoy feliz, sumamente feliz, se va a notar. Me notaban clarito”, afirma. Esta transparencia emocional, combinada con su capacidad para mantener una actitud positiva incluso en momentos difíciles, demostró ser una fortaleza durante la competencia.

Aunque inicialmente se sentía fuera de lugar en la cocina, Nikki encontró en su celular una herramienta invaluable para aprender y experimentar con nuevas recetas. Además, recibió el apoyo y la orientación de su amiga chef, Lizbeth, quien la ayudó a adquirir habilidades culinarias fundamentales antes de su participación en el programa.

En última instancia, la experiencia en MasterChef no solo desafió las habilidades culinarias de Nikki, sino también su percepción de sí misma y su carrera artística. “Fue un viaje de autodescubrimiento”, reflexiona. “Me permitió salir de mi zona de confort y explorar nuevas facetas de mi personalidad. “En realidad, puedo decir que la vida trae sus sorpresas cuando te dejas llevar.

Actualmente, está estudiando para graduarse como chef profesional y aspira seguir creando deliciosos platillos como su buen gusto culinario. “Aunque no lo crean, he ido aprendiendo todo desde cero. Quiero potenciar todo”, nos cuenta. “Fue un momento muy emotivo para mí. La cocina y la música son mis dos pasiones, y en ambos casos, el proceso creativo es muy similar. Cuando compongo una canción, me sumerjo en un estado de fluidez y conexión con mis emociones y experiencias.

Lo mismo sucede cuando estoy cocinando: me dejo llevar por la inspiración del momento, por los sabores, las texturas y los ingredientes que tengo a mi disposición.

Hay días en los que la creatividad fluye de manera natural, y otros en los que cuesta un poco más conectar con esa chispa. Pero siempre trato de mantenerme estable emocionalmente, incluso cuando atravieso momentos de tristeza. Cuando me siento así, a veces cocino platos reconfortantes que me recuerdan a momentos felices en mi vida, o simplemente me permito expresar mis emociones a través de la música.

En el programa, hubo momentos en los que las emociones estaban a flor de piel, como cuando recordé a mi tía mientras preparaba un risotto, o cuando compartí aspectos personales de mi vida en televisión nacional. Esos momentos me llevaron a conectar con mis sentimientos más profundos y a mostrar una parte más vulnerable de mí misma ante el público.

Aunque llorar puede ser visto como una muestra de debilidad, para mí fue una forma de mostrar autenticidad y honestidad en mi proceso creativo tanto en la cocina como en la música. “Siempre lo he dicho, para mí el mejor competidor del programa fue Anthony, es el que obviamente más retos era el que cumplía, o sea, cocina espectacular. Admiro el trabajo de quienes demostraron sus dotes y pues me inspiraron para hacer mi parte”, dice.

Ahora, con el título de MasterChef Celebrity Ecuador 2024 en su haber, Nikki Mackliff se prepara para un nuevo capítulo en su vida, uno que promete estar lleno de emocionantes aventuras y oportunidades de crecimiento tanto en la música como en la cocina. Su historia es un recordatorio inspirador de la importancia de abrazar los desafíos con valentía y mantener una actitud positiva frente a lo desconocido.