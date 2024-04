Lavinia Valbonesi protagoniza el Seminarium Ecuador por el mes de la mujer este pasado 28 de marzo

El pasado 28 de marzo se llevará a cabo el VI Foro “Liderazgo de Mujeres para la Transformación Empresarial” en el Club la Unión Quito. Organizado por Seminarium con la participación de expositores nacionales e internacionales quienes abordarán acerca de rol de la mujer frente, los retos económicos, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la transformación digital, el emprendimiento de mujeres y con enfoque de sostenibilidad.

Este foro contó con la participación de Lavinia Valbonesi, Primera Dama de la República del Ecuador, y del Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador Henry Kronfle quien inaugurará el evento. Además de la presencia como panelistas de los siguientes ministros de estado: Juan Carlos Vega Ministro de Economía y Finanzas, Sonsoles García Ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sade Fritschi Ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Lavinia Valbonesi empezó su charla con un mensaje breve pero fuerte, “siete de cada diez mujeres en Ecuador sufren de algún tipo de violencia psicológica, física y sexual. Una de cada cuatro ha sido víctima de violencia sexual, es importante el poder estar aquí con tal de ayudar con la transformación”.

“El liderazgo es hacer algo al respecto, esta tarea es causa de todos”, fue la frase que se llevó los aplausos de los invitados.

Las mujeres en el mundo empresarial enfrentan uno de los desafíos más grandes: posicionarse en los roles directivos más altos. De acuerdo al Índice Global de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial de junio de 2023, Ecuador está situado en el puesto No. 50 frente al año 2022 donde se situaba en el puesto No. 41, y en el puesto No. 61 de 146 países frente a participación económica y oportunidades. En Ecuador el porcentaje de mujeres en cargos directivos del área empresarial y de alta dirección es de 22.90% (Economy Profile Ecuador).

La brecha salarial de género en Ecuador es significativamente alta en comparación con otros países de la región. En promedio, las mujeres ecuatorianas ganan alrededor de un 20% menos que sus colegas masculinos en el mismo puesto de trabajo, de acuerdo con estimaciones de Adecco Ecuador. Según el INEC, los hombres reportaron más horas laboradas a la semana en marzo de 2023, con 36 horas.

En cambio, las mujeres reportan 30 horas laboradas a la semana, esto fomenta la aún economía invisible que tiene un impacto directo en el desarrollo productivo del país. A pesar de que Ecuador ha establecido políticas de equidad en la participación de las mujeres, es necesario una evolución cultural empresarial profunda, fomentando espacios de aprendizaje de crecimiento integral con enfoque económico y sostenible.

Este foro se llevó a cabo en el marco de marzo mes de la mujer y contó también con la participación especial de María Caridad Araujo Chief of Gender and Diversity del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Mónica Heller Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Andrea Bernal Periodista Directora “Desde Adentro” NTN24, Paola Cobo Gerente General de SICPA, Antonio Acosta Presidente Banco Pichincha, Ruth Zambrano Managing Director de SLB Ecuador- Colombia - Perú, Alfredo Rodríguez Director de Marketing y Estrategia Comercial de Tonicorp, Sol Jares Vicepresidente de Operaciones para Coca-Cola Ecuador y Perú, Mariana Londoño Head de Comunicaciones para AVON Ecuador. Modera Nathaly Pernett Abogado Fundadora de PEVA.

Al encuentro asistieron alrededor de 250 empresarios y empresarias líderes del país, emprendedores y emprendedoras, cuerpo consular y diplomático, líderes de opinión y medios de comunicación, así como autoridades locales y nacionales.