Así es como puedes aprender las mejores herramientas para crear tu marca personal gracias al reality BeFemen

La aventura para ser influencer comienza en el nuevo reality digital BeFemen. En este reality podrán aprender nuevas herramientas con tal de poder transformar tu imagen digital, conocerte a ti misma, tus valores, fortalezas y como puedes mostrarlas al mundo gracias a las redes sociales.

BeFemen Nueva Mujer

¿Cómo se dará el reality?

Proceso de selección del total de las inscritas, elegirán entre cliente y agencia a 100 inscritas, de las cuales con base su fotografía elegirán a las 60 chicas, aunque solo 50 podrán participar. A las chicas seleccionadas las colocarán en un layout de la marca para luego subirlo a su Instagram y con pauta promocionar su perfil para que sus contactos voten por ella.

A cada chica se le pedirá una frase que diga “Cómo te preparas para enfrentar al mundo”. Las 25 chicas con mayores likes pasarán a la siguiente fase.

A las 25 chicas se les solicitará un reto en TikTok, por ejemplo, que realicen un GRWM (get ready with me) y nos cuenten un story time de: “Cuando tuvieron un cólico muy fuerte pero no se dejaron vencer”.

El capitulo final será un debate contra su jurado más complicado, el público. Todas las chicas estarán alojadas en una casa elegida por BeFemen y se espera que sea un evento espectacular.