Mimi Barona: “El mar es mi oficina y gracias a él represento a mi país a nivel mundial”

Ecuador se llena de orgullo gracias a los talentosos representantes que nos ha brindado esta nueva generación de deportistas. Entre ellos destaca Dominic Barona, cariñosamente conocida como Mimi, quien compartió en una emotiva entrevista con Nueva Mujer su inspiradora historia de superación. Desde sus humildes comienzos en Montañita hasta alcanzar el reconocimiento internacional en su amado deporte, el surf.

A una temprana edad, su familia se trasladó a Montañita, donde a los 13 años obtuvo su primera tabla de surf al ganar sus primeros USD 50 en un campeonato, un momento que marcaría un antes y un después en su vida. Tras acumular victorias en múltiples competiciones representando a su hogar, comenzó a vislumbrar grandes sueños y a imaginar lo que significaría llevar el nombre de Montañita y Ecuador a todos los rincones del mundo

La atleta empezó a hacer deporte desde muy pequeña gracias a la herencia marcada por sus padres y sus hermanos, probó todas las disciplinas hasta que dio con la tecla. Actualmente cuenta con siete campeonatos nacionales, tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, cuatro Campeonatos Latinoamericanos y dos vice Campeonatos Mundiales de Surf.

El impacto que tuvo su familia

El tener personas a tu lado que te impacten en un lado positivo es muy importante con tal de conseguir tus sueño. Mimi lo tuvo claro desde pequeña, ella sabía la situación en la que se encontraba su familia, e inclusive le hizo dudar en si seguir con su sueño o no. A pesar de su deseo, también quería llevar un sueldo mensual a su casa con tal cubrir gastos.

Sus amigos se negaron a la iniciativa, le impulsaron a seguir adelante y no rendirse. El ver que su esfuerzo le estaba dando frutos, le impulsó a seguir adelante. No hizo caso a las críticas de “el surf es para vagos y fumones”, y ella es el claro ejemplo de que no es así, si eres buena en algo, no lo dejes de lado ya que en algún momento te llegará la recompensa.

La reciente perdida de su hermano Israel fue un duro golpe en su vida, y a pesar de que nos cuenta que vive con esa fea sensación en el cuerpo, el ver al hijo de su hermano le motiva a querer ser más grande, a enseñarle las cosas que le hubiese gustado a su hermano enseñarle y a que viva una vida tranquila y feliz.

La comunidad surfista siempre fue de vital ayuda para la familia de Mimi. En la despedida de su hermano, rindieron un emotivo homenaje el cual quedará grabado en el corazón de la surfista.

Sus lesiones casi le apartan de su sueño

Recientemente sufrió una serie de lesiones importantes las cuales le apartaron por vario tiempo del oleaje del mar. A pesar de la dificultad que estaba sufriendo, su mentalidad no le dejó caer en un vacío, inclusive, le sirvió de inspiración con tal de volver más fuerte según nos relata.

Mimi es un orgullo para todas las mujeres debido a su mentalidad superior al resto lo cual es digno de admirar. A ti y a todas nos muestra como debemos comportarnos ante las adversidades que nos pueda traer la vida. “Las mujeres podemos llegar lejos cuando nos los proponemos”, fue la frase que nos brindó.

Lo que significa representar a Ecuador y Montañita

A pesar de haber visitado casi todas las playas del mundo, su lugar favorito es Montañita. En esta hermosa entrevista nos comentó que, a pesar de los logros que ha conseguido, el representar a su hogar es algo que le llena de orgullo el corazón.

Al finalizar esta emotiva y hermosa entrevista, nos regaló unas palabras que a ti, si necesitas esa fuente de inspiración, debes escuchar. “Una debe confiar en una misma, yo era una niña con un sueño muy grande y si yo lo pude lograr, todo el mundo lo puede lograr”.

“Lucha por tus sueños y disfruta del proceso, cuando tuve la perdida de mi hermano, pensé en dejarlo todo. Deje de surfear por un mes y medio ya que no tenía cabeza para nada, pero mi mama me dijo inténtalo por tu ñaño y a pesar de lo tanto que he llorado, volví a competir por el y por todos los que me apoyaron”.