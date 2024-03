Maricruz Ramírez muestra al mundo lo que significa ser una mujer empoderada

En una entrevista que logramos tener con Maricruz Ramírez acerca de los problemas de identidad que sufren muchas personas en todo el mundo, la coach y terapeuta lanzó un conmovedor mensaje con el cual te puedes sentir identificada.

Maricruz Ramírez Nueva Mujer

Lo que significa ser una mujer empoderada

Algunas de tus respuesta serían; una mujer empoderada es una mujer que es fuerte, independiente, que se vale por si sola, que no necesita la ayuda de nadie para salir adelante, que es una mujer que trabaja, que tiene una carrera profesional exitosa, un puesto importante en alguna gran empresa, que es aquella mujer luchona, sacrificada que ha batallado con muchos altos y bajos de la vida y ha logrado salir y surgir a pesar de todo, una mujer que se ha convertido en madre y padre para sus hijos y que ahora se mueve al cien por ciento en su Energía Masculina porque eso la hace invencible. Y si, realmente puedes sentirte así, invencible, intocable, inalcanzable, tan fuerte como un roble e insensible como una Mujer Macho.

El empoderamiento femenino ha cambiado mucho el sentido y su significado en los últimos tiempos y es ahí donde esta Mujer Macho que tiene su energía masculina elevada al máximo ha empezado habitar más en todas las mujeres de este milenio. Es muy importante ser conscientes de que tanto mujeres como hombres tenemos energía masculina y energía femenina y las manejamos de acuerdo con nuestro criterio, emociones, creencias, anclajes y situaciones que atravesamos en nuestro día a día, es por eso que ahora está de moda ser una Mujer Empoderada Macho e Insensible.

Recomendados

Maricruz Ramírez Nueva Mujer

La diferencia abismal que hay en la mujer

Las mujeres estamos ligadas a la energía de la luna y los hombres están ligados a la energía del sol. Al tener las dos energías funcionando en nuestro interior, las mujeres que están viviendo más en su energía masculina pierden totalmente su esencia femenina, la sensualidad, intuición y dulzura que nos caracteriza. La capacidad del SER, del sentir, de profundizar, y sobre todo la energía del ying que define nuestra feminidad. Las mujeres somos ciclistas y circulares como la luna; cuatro ciclos de luna cuatro facetas de la mujer; la niña dulce, la joven atrevida, la adulta responsable y la anciana sabia. Por otra parte, está la energía masculina que la tomamos del sol que es lineal, recta, rígida, es la energía del yang y su enfoque está en la acción y en el HACER.

Entonces la energía femenina es SER (sentir) y la energía masculina es HACER (acción). Si soy una mujer femenina me es sencillo demostrar mis emociones, sentir amor primero hacia mi misma y hacia las demás personas, me es fácil dejar entrar a mi espacio y mi vida a un hombre sin juicios y críticas, fluyo con mi sensualidad y sexualidad fácilmente sin ningún tipo de bloqueo, me siento fuerte, empoderada desde el amor y la sabiduría, soy una mujer líder y poderosa sin perder mis características más valiosas como los son mi feminidad, sensualidad y mi dulzura (mi niña interior).

Maricruz Ramírez Nueva Mujer

¿Sabías que tu forma de vestir también es un indicativo de la energía que tienes más elevada en ti?

Si estas situada en tu energía masculina tus códigos de vestimenta casi siempre serán usar pantalón (como un hombre) no es tu prioridad el arreglar tu cabello y hasta podrías sujetártelo la mayoría del tiempo, el maquillaje para resaltar tu belleza lo dejas de lado (cara lavada o mínimo maquillaje posible). Las prendas que usamos nos dan ciertas posturas corporales, cierta forma de caminar y actuar. Adoptamos la gestualidad y actitud de lo que llevamos puesto. ¿Te identificas con algo de este estilo de ser, vestir y comportarte?...

Si estas situada en tu energía femenina tus códigos de vestimenta casi siempre serán vestidos y faldas, al estar ligadas con la energía de la luna estas prendas dibujan el circulo imaginario en la tierra que se asemeja a la forma de la luna y conectas con ella, es por eso que cuando usas ya sea faldas o vestidos tu estado de animo cambia y si a eso le sumas unos zapatos de tacón toda tu gestualidad corporal tiene un giro de 360 grados, te sientes más sensual, sexy y bonita, tu forma de caminar cambia, orgánicamente tus emociones se transforman, se hacen más femeninas, brillas y atraes las miradas por donde pasas, te vuelves magnética. Recuerda que como es adentro es afuera, lo que siento, pienso y creo es la energía que proyecto hacia afuera y de igual manera la atraigo hacia mí.

Te recomiendo hacer un análisis de retro inspección con toda esta información que has recibido, se honesta contigo misma, pon en una balanza tus actitudes, emociones y comportamientos. Puedes tomar una hoja y dividirla en dos partes del lado izquierdo vas a realizar una lista de las cosas que tienes de tu energía femenina y del lado derecho las cosas que tienes de tu energía masculina y verifica cual de esas listas es la que más pesa. Pregúntate a ti misma si te sientes bien con la energía que estas manejando en estos momentos o si te gustaría hacer algo para cambiarla.

¿Estas dentro del grupo de la Mujer Macho o la Mujer Femenina?

Mi hermosa Mujer en este mágico mes que está dedicado a celebrarnos, regálate lo más valioso que nos da la vida que es el TIEMPO; tiempo para ti, para amarte, honrarte y reconocerte, date esa oportunidad de trabajar en ti y transformar todo lo que ya no aporta en tu vida, modifícate y construye una mejor versión de ti, conviértete en una Mujer Empoderada y Femenina.

Dato curioso: Si eres de las mujeres que se le complica mucho encontrar la pareja ideal y el amor que siempre has soñado o tienes una pareja, pero no puedes conectar de forma afectiva con él, solo debes echar un vistazo a la energía que estas manejando. Ningún hombre se va a acercar a ti si tienes su misma energía masculina, verdad... Entonces hay mucho por trabajar y aquí estoy yo para ayudarte y guiarte en este camino...