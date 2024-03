“Con una palabra, podemos construir o destruir”: Mishelle Flores, la líder que transforma vidas en Salinas

Mishelle Flores, una líder cuyo compromiso y pasión por el empoderamiento femenino están cambiando vidas. Actualmente desempeñándose como Directora de Cooperación Internacional del GAD Municipal de Salinas, Michelle irradia determinación para generar un impacto positivo en su comunidad.

En una entrevista nos comparte cómo ha sido su viaje, desde la incertidumbre inicial hasta encontrar su verdadera vocación en el servicio público. Como educadora, reconoce el poder transformador de la educación para combatir la violencia y la desigualdad de género. Su enfoque se centra en llegar a las mujeres y niños, ofreciéndoles un camino hacia una vida más digna y próspera.

Mishelle Flores en el Foro Regional sobre juventud, investigación y educación Foto: Instagram

“A veces, cuando somos esposas y madres, nos olvidamos de nosotras como mujeres”

La profesional lidera con orgullo el proyecto “Mujeres Valiosas”, una iniciativa integral que aborda las necesidades del cuerpo, el alma y el corazón. Reconociendo que el bienestar emocional es fundamental para el crecimiento personal, el proyecto ofrece una variedad de servicios, desde apoyo psicológico hasta talleres de autoestima y nutrición.

Con una atención especial en las mujeres de la comunidad popular, la profesional busca restaurar su autoestima y recordarles su propio valor en medio de las responsabilidades de la maternidad y el matrimonio. “No necesitas una maquilladora profesional para lucir bonita”, mencionó.

Mishelle Flores y Alcalde Dennis Córdova Foto: Instagram

¿Cómo imaginas el municipio dentro de 5 años?

Imagino un municipio comprometido con la transformación, trabajando incansablemente en todas las áreas y brindando especial atención a los grupos vulnerables. También es una ventaja que no haya protocolos burocráticos que obstaculicen la comunicación entre ciudadanos y las autoridades; ellos (ciudadanos) pueden acudir directamente a las oficinas para buscar ayuda o sugerir ideas.

Cuéntanos, ¿cómo logras equilibrar el liderazgo municipal y tu vida personal?

A lo largo de nuestra charla y entre risas, preguntamos a Mishelle sobre el manejo de su tiempo. Ella mencionó que es importante mantener el liderazgo con su comunidad, pero también dedicar tiempo a su vida personal, para ello, siempre mantiene un registro de toda su agenda. Confesó que es de las personas que suelen anotar todo.

Su objetivo, comentó, es mantener un equilibrio en ambos espacios, es decir, tanto laboral como personal, además nos contó cómo es su rutina.

“Soy muy familiar y trato de dedicarle tiempo a todas las personas que amo. Mi día a día, comienza con atender a mi hija y a mis mascotas, luego salgo a entrenar muy temprano, yo creo que eso me permite tener energía el resto del día y regreso a casa. Luego, me dirijo a la escuela que administro y después al municipio. Mi jornada acaba en la noche y debo admitir que me voy a dormir temprano”, dijo alegre.

“Nunca es tarde para estudiar, para emprender y soñar en grande”

Cuando le preguntamos a nuestra invitada sobre algún mensaje que quisiera dejar a las mujeres a las que inspira, mencionó que, a sus 42 años, sigue aspirando a grandes logros. Esto nos permite ser seres humanos integrales con mucha paz. Además, señaló que somos como nos comportamos y que debemos ser siempre mujeres auténticas.

