Macarena Valarezo: Mi historia pueden inspirar a mujeres que han superado los 45 años, mostrándoles que la vida continúa

De preparar a cinco platos como su mejor carta de presentación gastronómica, la exparticipante del reality de Masterchef Celebrity Ecuador, Macarena Valarezo, pasó a tener más de un centenar de recetas que le hicieron salir de su zona de confort y perfeccionar sus dotes en la cocina. Su participación en el programa culinario más famoso no solo destacó por su habilidad, sino también por su perspectiva única y su valentía al expresar sus opiniones.

La -también- exreina de Quito, además de ser una talentosa cocinera, ha incursionado en diversos ámbitos de la vida pública, desde su experiencia como concejal hasta su papel como embajadora de un prestigioso restaurante de comida asiática en Quito y ahora como podcaster de un programa entre amigas.

Con una personalidad auténtica y apasionada, ella nos comparte sus experiencias, reflexiones y proyectos en esta fascinante entrevista, revelando no solo su habilidad en la cocina, sino también su inspiradora visión de éxito y superación de los momentos difíciles para las mujeres. “Maca”, como la llaman quienes la conocen es enfática y señala que su objetivo en la vida es seguir dejando huellas significativas en el mundo, a través de sus proyectos.

¿Qué estaba haciendo Macarena antes de Masterchef Celebrity?

Hace más o menos un año, estaba a punto de abrir mi propio restaurante, lamentablemente, un mes antes de la inauguración, mi esposo, Santiago Gangotena, tuvo un terrible accidente y falleció. Incluso trajimos a Guillermo Dávila y a Daiquirí para la inauguración. Sin embargo, ya no pudimos abrirlo.

Pasé cerca de 6 meses, tratando de recuperarme de esta pérdida tan dura, quise respirar y encontrar mi centro. En ese momento tan débil, en la que pasaba prácticamente llorando por dentro y por fuera, recibí la propuesta de unirme a “MasterChef Celebrity” en Ecuador, el primero del país. Pensé que me llamarían para ser juez, no para cocinar y acepté el reto, pensando que si me descalificaba en la primera semana, no pasaría nada. Sorprendentemente, estuve dos meses en el programa, llegando casi a la final.

Macarena Valarezo Foto: Instagram

¿Cómo aprendiste a cocinar para el programa?

Un chef amigo de mi difunto esposo, Santi Gangotena, Federico Trujillo, me ayudó con recetas y clases a través de WhatsApp, aunque él estaba en Guayaquil y fue difícil contactarnos, durante las grabaciones, no teníamos acceso al celular, pero logramos superarlo.

Tuve el apoyo de amigas maravillosas como Julieta Pérez, Mónica Zaldumbide y Vero Valdivieso, quienes me enviaban recetas. Aunque era complicado practicar en la cocina, especialmente durante los retos de eliminación, fue una experiencia increíble.

¿Cómo fue la convivencia durante las grabaciones del programa?

Conocí a personas maravillosas y también enfrenté situaciones difíciles. No todo lo que se muestra en el programa es real, y aprendí a no dejar que ciertos comentarios afectaran mi bienestar. La experiencia me dejó grandes amistades y valiosas lecciones.

Después de Masterchef, me enfrenté a comentarios positivos y negativos sobre mi participación, especialmente en relación con aspectos personales. Durante cuatro meses, no tuve acceso a las redes sociales, y mi familia gestionaba los comentarios, eliminando los desagradables.

Creo que el peor enemigo de una mujer es otra mujer porque los hombres siempre se apoyan, incluso por género, mientras que las mujeres, en muchas ocasiones, no lo hacen. Noté que esta actitud es muy generacional. Las personas mayores de 38 a 40 años, tanto hombres como mujeres, nos apoyábamos mutuamente en el programa; estábamos todos juntos.

Macarena Valarezo Foto: Instagram

Sin embargo, los más jóvenes no compartían esta dinámica, incluso entre ellos, como cuando alguien ve un comentario y dice algo como “Lucifer sube al balcón”, bromeando sobre algo. En el confesionario de Gigi, alguien comenta: “Otra vez subió al balcón. ¿Por qué no te pones feliz, amiga?”. Creo que esto también es muy hipócrita.

Cuando estábamos en un reto de eliminación, todos mostraban apoyo y fortaleza, pero luego, al ver el confesionario, notaba cómo algunos deseaban que ciertos participantes fueran eliminados, criticando sus platos. Era extraño porque, en persona, me expresaban apoyo directo. Personalmente, cuando aparecía en el confesionario, evitaba hablar mal de los demás, destacando más bien aspectos positivos, como la creatividad de los platos. Al ver el programa después, me sorprendió la hipocresía al notar expresiones negativas y comentarios críticos que no había percibido en el momento.

Al ver la transmisión, me impresionó la transformación de algunos al pasar al escenario, mostrando desaprobación hacia los platos de los demás. Nunca presencié esas actitudes en persona, y ahora, al ver el programa en televisión, me doy cuenta de la discrepancia entre lo que viví en el set y lo que se mostró en la pantalla. Es sorprendente cómo los participantes más jóvenes adoptan comportamientos que, con el tiempo, podrían influir en decisiones importantes que afecten el rumbo de un país o una sociedad.

Al inicio, la única persona que conocía era Paty Terán. Pero mis amigas, como Helen Quiñónez, Susi y otras, fueron encantadoras desde que llegué. En mi experiencia, nunca rechacé enseñar a Gilda a cortar cebollas o hacer refritos. Incluso la llevé a una clase de cocina en Colombia un domingo, arrastrándola un poco porque no quería ir. Pero le dije, “ven conmigo a la clase, no quiero que te eliminen”. Este tipo de acciones demuestran la importancia de apoyarnos entre nosotras. Gilda es una locura, una belleza, una muñequita en todo el sentido de la palabra. Admiro los corazones puros y era como la niña de familia. Así que sí, hubo personas maravillosas.

¿Crees que eligieron a las personas ideales para ser parte de la plantilla de famosos en Masterchef Celebrity?

No, sin duda, hubo gente que no debía estar ahí. Acoto que el único celebrity de todos es Danilo Carrera, yo lo admiro mucho por todos sus logros y además es un actor internacional que también ha destacado en otros ámbitos de talla mundial.

Pero bueno, yo creo que para ser el primer reality de ‘celebrities’, estuvo súper bien y ahora el segundo que hagan, me imagino que habrá otra gente y otras sorpresas, como las que me llevé yo.

¿Estás contenta con el resultado de MasterChef Celebrity?

Creo que sí, aunque debo admitir que mi eliminación fue injusta. La situación no debió haberse desarrollado así, especialmente considerando que mi plato resultó fantástico. No era la primera vez que preparaba pato, lo había hecho en diversas ocasiones y sabía exactamente cómo me gusta, con un toque único.

Mi eliminación se debió, irónicamente, a la decoración, que considero insignificante en comparación con la calidad de la proteína principal y los acompañamientos. La otra persona en la eliminación presentó un puré de médula, una elección audaz que no tenía coherencia con el plato de pato. Personalmente, dudaría en probar algo así en mi vida cotidiana.

Aunque me sentí algo decepcionada por la injusticia de mi eliminación, lograr llegar al top 8 y presentar más de 75 platos distintos, a pesar de mi limitado conocimiento previo de tan solo 3 recetas, fue un logro absoluto para mí.

Cuéntanos de tu nuevo proyecto, de tu podcast…

Tras mi salida de MasterChef, recibí una invitación para participar en un programa de radio, cortesía de una querida amiga, Julieth Villa. Fue entonces cuando decidimos crear un programa llamado “Ladies Room”. En el primer mes, logramos asegurar el respaldo de 5 o 6 patrocinadores, algo sorprendente considerando que era una radio que ni siquiera conocíamos. Reflexionamos sobre este éxito y llegamos a la conclusión de que no debíamos desperdiciar nuestras habilidades en ese ámbito.

Decidimos aventurarnos en el mundo del podcast, y fue así como involucré a mi amiga Paty en el proyecto. Literalmente le dije: “Oye, ¿quieres hacer el podcast?”. Ella aceptó, y nos reunimos para comenzar a dar forma a nuestras ideas. Lo interesante es que somos cuatro mujeres mayores de 50 años, cada una con su propia historia de vida, con sus desafíos y éxitos, penas y alegrías. Hemos demostrado una gran fortaleza, superando cualquier adversidad. Julia y yo quedamos viudas, Karla ha enfrentado dificultades hasta encontrar el amor de su vida, y todas tenemos hijos mayores. A pesar de los altibajos, hemos sacado adelante nuestras vidas.

Creemos que nuestras historias pueden inspirar a mujeres que han superado los 45 años, mostrándoles que la vida continúa. Es cierto que a medida que envejecemos, algunas puertas se cierran, ya sea para hombres o mujeres. Sin embargo, siempre hay oportunidades de reinventarse. Nos unió la idea de cómo superar obstáculos y cumplir nuestros objetivos y sueños, independientemente de la edad que tengamos.

¿Cómo lidiaste con el hate que tuviste ne redes sociales tras la muerte de Santiago por comentarios relacionados con la situación económica?

Los comentarios sobre la parte económica y demás no me afectan en absoluto. No debería importarle a nadie si hay o no hay dinero. Lo único que me importa es el recuerdo del hombre más hermoso que ha iluminado mi vida: Santi.

Pude reflexionar sobre la pobreza de nuestra sociedad, que se preocupa por cuestiones triviales como el color de una prenda. Por ejemplo, mi color favorito desde hace muchos años es el amarillo, pero no cualquier amarillo, sino el tostado, el mostaza, el fuerte. Cuando conocí a Santi, descubrí que también era su color favorito. Era hermoso coincidir en la elección de prendas cuando viajábamos, comprando cosas del mismo color, como blusas o camisas amarillas. En una ocasión, compré una blusa amarilla una semana antes del duelo de Santi. Al mostrársela, él elogió su belleza y sugirió que la guardara para una ocasión especial. Jamás imaginé que esa ocasión especial sería el día más triste de mi vida, un homenaje al hombre más maravilloso que he conocido.

¿Cómo recuerdas a Santiago Gangotena?

Él para mí, no ha muerto, lo siento presente y hablo con él. Santi se convirtió prácticamente en el padre de mis hijos. En todos los aspectos, ofrecía consejos sobre la educación, el estilo de vida, siempre estaba presente para escuchar sus problemas y, en ocasiones, fungía como su consejero psicológico.

La pérdida de Santi fue devastadora, dejando a mi hijo mayor prácticamente huérfano. Esta situación ha desencadenado numerosos problemas, ya que él se siente solo, viviendo en otro país, lejos de ese apoyo constante que siempre había tenido a su lado.

Mi hijo Joaquín compartía una relación especial con Santi, siendo su mejor amigo. La pérdida de Santiago ha generado un cambio radical en mi vida en todos los sentidos. Cada sonrisa ahora esconde innumerables lágrimas.

¿Puedo hacer un TikTok? ¿Puedo bailar? ¿Puedo tener un podcast? Estas preguntas rondan mi mente, mientras intento llevar adelante proyectos que tengo en mi corazón roto. Aún me estoy adaptando a la idea de que ya no está con nosotros.

Macarena Valarezo Foto: Instagram

¿De dónde emerge tu fortaleza ante las situaciones difíciles que has tenido que enfrentar?

Siempre he sido lo que en casa llaman “una berraca”. Desde siempre, me he caracterizado por ser una persona fuerte. Más allá de la fortaleza para llevar a cabo las cosas, sigo teniendo vida. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero mientras permanezca, quiero dedicarme a acciones positivas. No deseo quedarme en casa, en un sillón, como estuve durante casi dos meses, llorando y perdiendo 15 libras, porque eso no es vivir.

Santiago y mi papá me enseñaron que debemos vivir intensamente, no necesariamente buscando siempre la felicidad, ya que esta es efímera. El día a día está lleno de variadas emociones, momentos de risas, seriedad, llanto, sueños y frustraciones. Esa es la vida: una mezcla de experiencias. No busco la felicidad constante, sino aprovechar el tiempo que tengo en la Tierra para ser un buen ejemplo para mis hijos, amigos, haters, seguidores y detractores.

¿De qué sirve estar en este planeta si no dejamos alguna huella, algún vestigio de nuestra existencia, algo que diga “por aquí pasó”?

¿Volverías a la política?

Depende del partido y las condiciones. Creo que la política es hermosa cuando se entiende como un servicio a los demás, no como un medio para negocios o enriquecimiento personal. Además, no se puede vivir exclusivamente de la política. Durante mi tiempo como concejal, tuve tres trabajos: en un medio de comunicación, con un exitoso sistema adelgazante que fue el más vendido en el país, y como concejal. Así podía mantener mi vida, viajar, pagar la educación de mis hijos, la hipoteca de la casa y los gastos diarios. Sin embargo, si decidiera dedicarme al 100% a la política, tendría que evaluar si puedo mantener mi empresa de eventos, Sabor Latino, que fundé hace 30 años y en la que soy socia desde hace 5 años.

Hemos trabajado con artistas como Guillermo Dávila, Daikiri, Alberto Plaza, Azúcar Moreno, entre otros. Si puedo seguir con mi empresa, definitivamente lo haría. Pero si la política me quita el 100% del tiempo, lo dudaría, ya que durante los 12 años como concejal fui reconocida como la mejor concejal de Quito por los medios de comunicación y recibí felicitaciones de la Contraloría General del Estado y del SRI por la transparencia en la gestión y la entrega detallada de cuentas. En esta etapa de mi vida, no creo que retrocedería para comprometer mi libertad y estilo de vida.

Actualmente, soy embajadora de uno de los restaurantes más exquisitos de Quito, especializado en comida asiática de fusión, conocido como Imperium. Las propuestas no dejan de llegar, como la tentadora oferta de un reconocido chef colombiano que desea abrir un restaurante aquí y me propuso ser socia. Estoy evaluando los costos involucrados y este fin de semana surgió otra oportunidad fascinante: la posibilidad de abrir mi propio restaurante, Porta Rossa, especializado en cocina italiana, en un lugar encantador en Puembo. El ambiente es verdaderamente mágico, aunque, por supuesto, considero necesario reunir al equipo antes de tomar una decisión definitiva. No descarto la posibilidad y estoy analizando cuidadosamente cada opción.

¿Qué le dirías a una mujer que te pide un consejo?

Nunca aconsejaría a las mujeres que se comparen con los hombres. En mi opinión, tanto las mujeres como los hombres son seres maravillosos, cada uno en su propio espacio y terreno. Somos el complemento perfecto y la vida en pareja puede ser hermosa. Creo que discutir con los hombres o buscar ciertos espacios porque somos mujeres no es la clave. En cambio, como mujeres, debemos prepararnos para ocupar esos espacios, ganándolos mediante la formación, el estudio y avanzando en la vida. No debemos depender de nuestro género o raza, sino ganarnos los espacios por méritos propios.

Es nuestra responsabilidad prepararnos y ganar esos espacios, estudiar, avanzar y fortalecer nuestra autoconfianza para no permitir nunca el maltrato. Recuerden, la primera vez que nos maltratan es culpa del agresor, pero la segunda vez es nuestra culpa porque permitimos que nos maltraten la primera vez y no tomamos medidas correctivas.

El consejo más valioso que puedo dar a las mujeres es que se preparen, sin importar la edad que tengan. Lean, estudien, investiguen, sean buenas compañeras, amigas, madres y esposas. Debemos apoyarnos entre nosotras para salir adelante. El ser mujer nos hace especiales y capaces de realizar todo lo que nos propongamos. Así que, tratemos de no depender de nadie más que de nosotras mismas y nuestras habilidades, porque, aunque a veces estén ocultas, son poderosas.

