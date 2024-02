Elegancia con sabor nacional: El estilo inconfundible de Lavinia Valbonesi

Cuando la editora de la Revista Nueva Mujer me asignó escribir este artículo, realmente me emocioné mucho. Hablar de Lavinia Valbonesi y su estilo es algo que me tiene totalmente hipnotizado. Resaltar y aplaudir las cosas que se hacen bien es importante, así como señalar lo contrario.

Ya lo hemos hecho antes con otras primeras damas a las que, a más de una, sus looks y estilos no les hicieron justicia. La consultora, modelo e influencer nutricional y ahora primera dama, nos sigue demostrando que no solo es la reina de Carondelet y de los ecuatorianos, sino que también es una completa reina del estilo.

Ella fusiona la moda contemporánea y, en ciertos momentos, la rica herencia cultural. Ha capturado la atención de todo un país con su enfoque fresco y vanguardista.

Al observar los looks de la Primera Dama, no puedo dejar de maravillarme ante la forma en que incorpora elementos tradicionales ecuatorianos, como la gigante rosa roja que portó cuando acompañó al ahora Presidente, Daniel Noboa, al debate presidencial. Una rosa hecha de paja toquilla, material emblemático del litoral ecuatoriano. Fue esta pieza la que puso en la lupa a Valbonesi, que, a mi parecer, hizo lo correcto al portar con orgullo lo nuestro.

Indudablemente, es una mujer guapísima en todo sentido de la palabra y sabe cómo aprovechar cada evento a los que asiste con el look apropiado, siempre enmarcado en un estilo sobrio, atemporal, algunas veces clásico y otras muy elegante. Los looks monocromáticos son su marca registrada, casi siempre en tonos beige y blancos, colores que mezcla con tonos más fuertes para resaltar.

Por ejemplo, cuando acompañó a su esposo a la posesión como Presidente de la República, Lavinia lució fabulosa en un conjunto blanco de dos piezas, al que incorporó, a propósito, un largo abrigo morado, color insignia de la campaña de Daniel Noboa. No hay duda de que todo está premeditado y no improvisado.

Luego de revisar sus redes sociales, donde presume de sus acertados looks, puedo concluir que el color beige y los trajes de dos piezas son los protagonistas en su vida. Los pantalones de corte sastre y las blazers de doble abotonadura también son piezas muy recurrentes de la Primera Dama.

Ahora bien, la primera dama no teme experimentar con colores audaces y patrones llamativos perfectamente combinados. Lo hace como si se tratara de toda una fashionista. Si se fijan en sus redes sociales, cada conjunto que elige parece contar una historia, y es que de eso se trata, de marcar la diferencia a través de nuestra imagen.

En una reciente entrevista para la cadena CNN en español, Lavinia logró otro acierto. Lució una sencilla blazer de color amarillo brillante y nuevamente, incluyó su accesorio insignia, la gigante rosa roja, para crear un acertado contraste. Esa es una manera sencilla e increíble de sobresalir. Cuando lleves un look sobrio, no te cargues de pulseras o collares, que lo que harán es distraer la atención. Mejor has como Lavinia, apuesta por un solo complemento que ayudará a sobresalir tu outfit y a ti.

Recientemente, en la celebración de los 489 años de Fundación de Quito, vimos a una sobria Lavinia enfundada en un elegante traje y abrigo blanco, al que lo elevó añadiendo a su vestimenta unos tacones dorados en punta. Y como olvidar el total look café que usó el día del cumpleaños de su esposo. Un largo vestido caqui, una gabardina de cuero con grandes solapas y su peculiar cabello recogido que le aporta elegancia a sus looks (una excelente alternativa cuando no sepas cómo peinarte) que se robó más de una mirada.

Más allá de su impecable sentido de la moda, Lavinia Valbonesi ha utilizado su influencia para promover diseñadores y artesanos locales, poniendo en relieve el talento creativo de nuestro país y proyectándolo a nivel mundial. Su apoyo apasionado a la industria de la moda ecuatoriana ha impulsado el reconocimiento de todo el talento artesanal que existe en nuestro país y que de seguro nos pondrá en el mapa por la creatividad y la artesanía ecuatoriana.

Su capacidad para fusionar estilos la convierten en todo un ícono de la moda con conciencia cultural y una embajadora del talento ecuatoriano, demostrando que cuando tienes un estilo marcado este puede convertirse en una poderosa forma de expresión.

No cabe duda que no quiere ser el centro de atención, algo que será completamente imposible. Todo el país, o al menos quienes amamos la moda, estaremos pendientes de cada aparición y de cada elección de moda que ella haga.

