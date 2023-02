¿La vida de Carolina Jaume corre peligro? El alarmante mensaje publicado en redes sociales

“Si me matan ya saben quien fue y por qué”, escribió en una historia de Instagram la modelo y presentadora de televisión Carolina Jaume. El mensaje causó alerta en redes sociales después que la guayaquileña aclarara que un supuesto chat no pertenece a su número.

[ Carolina Jaume filtró respuesta de abogado de Allan Zenck sobre deuda del pago de colegio ]

A partir del medio día de este domingo 05 de febrero, Jaume publicó un conjunto de números y fotografías de Gabriela Guerrero antes de someterse a cirugías. Añadió que su número telefónico ha cambiado y que ahora ya no lo tendrá.

“Les dejé teléfonos donde me pueden contactar. Besos”, escribió. A la par, publicó supuestos documentos de transacciones para que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones.

Historia de Instagram de Carolina Jaume Capturada de pantalla domingo 05 de febrero.

¿Qué provocó el miedo de Jaume?

Su expareja Allan Zenck publicó un chat donde supuestamente Jaume le diría que no lo dejará en paz hasta que no tenga más remedio de volver. “Voy a perseguirte, buscarte, acosarte, hasta que vuelvas a ser mío. Te amo y lo sabes. No nos dejes morir”, dice el chat publicado.

A la par, el empresario adjunto una publicación de Grupo Firme donde interpretan el tema “Ya Supérame”.

La ex pareja ha protagonizado toda una disputa mediática, en la que inclusive se han tocado temas como el “maltrato físico”, así lo dio a conocer Jaume hace unos días atrás, haciendo uso de varios informes médicos, en los que señaló como principal responsable, a la nueva pareja de Zenck, Gabriela Guerrero.

Tras estas delicadas declaraciones, los ex esposos no han hecho más que dedicarse a señalarse el uno con el otro.