Participa en el concurso #ParejaYEquipo para impulsar tu emprendimiento al máximo

El amor es un conjunto de emociones que abarcan un solo objetivo, salir adelante. Uno de los motores principales para fortalecer una relación es apoyarse y motivarse en pareja. Así que si tu estás en una relación donde han emprendido y necesitan ese pequeño impulso para que su negocio crezca este concurso es para ti.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Cuéntanos en una pequeña reseña de cómo nace su plan de negocio, empresa y/o emprendimiento. En el siguiente link. Además adjunta en el formulario el link de las redes de tu empresa donde podamos verlos trabajando juntos como equipo.

VOTACIONES

El 21 de febrero luego de que el jurado interno de la revista Nueva Mujer Ecuador analice cada una de las historias de #ParejaYEquipo se publicarán las cinco finalistas.

Las mismas podrán compartir ese post a todos tus amigos/as, familiares y seguidores/as para conseguir el mayor número de likes en Facebook e Instagram de Metro Ecuador.

Las votaciones por likes en redes sociales pueden hacerlo hasta el 27 de febrero.

GANADORES

La pareja ganadora será escogida por el mayor número de likes en redes sociales. Se escogerán tres parejas ganadoras y se darán a conocer el 28 de febrero del 2022 a través de nuestra plataforma y redes sociales.

PREMIOS INCREÍBLES

1er lugar

Publicidad en diario Metro y Nueva Mujer valorado en $2000 para su emprendimiento.

Cita Romántica en globo aerostático con sesión de fotos incluida.

2do lugar

Publicidad en diario Metro y Nueva Mujer valorado en $1000 para su emprendimiento.

Desayuno romántico.

3er lugar

Publicidad en diario Metro y Nueva Mujer valorado en $500 para su emprendimiento.

Cena en un restaurante de la ciudad.

#ParejaYEquipo

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones del Concurso “#PAREJAYEQUIPO DE NUEVA MUJER” organizado por Nueva Mujer de Diario Metro localizado en Ecuador, durante el periodo comprendido entre eL 08 de febrero y el 28 de febrero de 2022.

Los participantes deberán estar de acuerdo con las condiciones legales al ingresar en el Concurso “#PAREJAYEQUIPO”.

La incorporación del link de redes sociales al formulario implica la aceptación tácita de las reglas del concurso.

Todos los participantes deben confirmar su conformidad y aceptación de las condiciones del concurso mediante la confirmación de su inscripción en el formulario.

Mediante la presentación de sus redes sociales y una reseña del emprendimiento o empresa de la pareja para el Concurso #PAREJAYEQUIPO (el “Concurso”), organizado por Nuevamujer.com de Diario Metro “Organizadores”, el participante (“Participante”) garantiza lo siguiente:

(i) Que las redes sociales y reseña es original y fue creada exclusivamente por el Participante y no ha sido copiado, en su totalidad o en parte, de otro trabajo protegido bajo derechos de autor o de propiedad intelectual de otra persona.

(ii) Que las redes sociales y reseña no está en contraposición con disposiciones constitucionales, legales, normativas, reglamentarias nacionales e internacionales, así como derechos de autor, derechos de propiedad intelectual y no plagia, calumnia, difama, desacredita, o de ningún modo infringe o viola derechos de terceros.

(iii) Que la pareja Participante ha obtenido los permisos necesarios por escrito para utilizar la imagen de todas y cada una de las personas que aparezcan en la fotografía.

(iv) Que la pareja Participante tiene derecho legal a presentar las redes sociales y reseña en el Concurso.

(v) Que la distribución, reproducción, exhibición y cualquier otro uso de las redes sociales por parte del medio de comunicación de Metro World News ( Diario Metro y Nueva Mujer) según estos términos y condiciones, no infrinja ningún derecho de terceros, incluidos los de cualquier persona que aparezca en o cuya propiedad se muestre en el video o fotografía,

(vi) Que las redes sociales no deben ser obscenas, violentas o peyorativas de cualquier grupo étnico, racial, género, religioso, profesional, de edad, etc.

(vii) Que las redes sociales cumplen con cada una de las disposiciones de los presentes términos y condiciones.

DECLARACIONES Y RESPONSABILIDADES

El Participante declara que tiene 18 años de edad o más.

En caso de ser menores de edad, que cuenta con la debida autorización de uno de sus padres o acudientes.

Que no es empleado de las marcas auspiciantes o de los organizadores, (quien se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de un individuo para participar).

El Participante acepta mantener indemne al medio de comunicación Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO frente a todo reclamo, demanda, daño y perjuicio, costo, responsabilidad y causa de cualquier tipo que se basen o surjan del incumplimiento por parte del Participante de los presentes términos y condiciones o de las garantías y/o declaraciones hechas por el Participante de conformidad con estos términos y condiciones.

Los Participantes se inscribirán en el Concurso bajo su propia responsabilidad.

Cada Participante deberá aceptar que independientemente del resultado, no será cuestionado el Concurso, ni presentará ninguna queja o demanda en contra de la Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO por desacuerdos que surjan de la realización del Concurso.

En el caso de que un ganador no reclame su premio dentro de los diez (10) días siguientes calendario a la notificación, perderá el derecho al premio.

Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no será responsable por cualquier servicio en línea suspendido o interrumpido o por cualquier cambio de dirección de correo electrónico que pueda resultar en la pérdida de la notificación inicial del premio al ganador potencial.

En caso de que la notificación sea devuelta por no ser posible su entrega, o que el ganador no pueda ser verificado o que el ganador rechace o sea incapaz de aceptar el premio según los términos y condiciones establecidos para este Concurso, o que el ganador sea descalificado por cualquier motivo, dicho ganador perderá su derecho al premio y el organizador podrá seleccionar a un ganador alterno entre todas los videos o fotografías elegibles restantes según el procedimiento establecido en estos términos y condiciones.

El Participante acepta estar de acuerdo en que el organizador no tiene obligación de devolver ninguna de las Fotografías presentadas al Concurso y que podrá, según su criterio, ponerle fin a éste, sin ningún tipo de retribución económica.

En caso de que el Organizador decida poner fin al Concurso antes de su conclusión, Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no utilizará los videos o fotografías con ningún propósito.

El Participante acepta que el Organizador no respalda o promociona ninguna organización que se muestre en las Fotos de las redes sociales enviadas.

Los Participantes deben otorgar autorización a la Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO para publicar su nombre y ciudad de origen en forma impresa o en otros medios relacionados con el Concurso.

Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO se reserva el derecho de descalificar las redes sociales basadas en el contenido y falta información.

Los Participantes manifiestan estar de acuerdo en indemnizar, defender y mantener indemne a Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO, de toda y cualquier responsabilidad frente a terceros por cualquier daño, pérdida, reclamación, acción, demanda o daño de cualquier tipo que surja de o en conexión con el Concurso, incluyendo, sin limitación, cualquier reclamación de terceros por violación de derechos de autor o una violación del derecho individual a la privacidad y/o derecho de publicidad.

Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no es responsable por ninguna información incorrecta o imprecisa publicada, causada bien sea por usuarios del sitio web o por cualquier equipo o programación asociado con el Concurso o utilizado en el Concurso, ni por ningún error técnico o humano que pueda ocurrir durante el proceso de las presentaciones de los videos e imágenes en el Concurso.

Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en operación o transmisión, falla de comunicaciones, robo o destrucción o acceso no autorizado a las presentaciones de las redes sociales, o alteración de las mismas.

Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no es responsable de cualquier problema o mal funcionamiento técnico de cualquier red o líneas telefónicas, equipos informáticos, servidores, proveedores, sistemas informáticos en línea, software, fallas de cualquier presentación por correo electrónico que se reciban a causa de problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet o en cualquier sitio web, incluyendo cualquier lesión o daño a ordenadores de los Participantes o de cualquier otra persona relacionada con o resultando de la participación o la carga de fotografías información en el Concurso.

Si, por alguna razón, el Concurso no puede llegar a finalizar como está previsto, incluyendo pero no limitado a: infección por virus informáticos, errores, manipulación, intervención no autorizada, fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa fuera del control de Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO que corrompa o afecte la administración, seguridad, imparcialidad, integridad o conducta apropiada del Concurso, se reservan el derecho, a su sola discreción, de cancelar, terminar, modificar o suspender el Concurso sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Para la selección del ganador, el concurso tendrá dos etapas: La primera etapa será la inscripción de las parejas participantes mediante formulario hasta el 20 de febrero del 2022. Una vez terminado el registro para concursar en #ParejaYEquipo, nuestro consejo editorial seleccionará a las cinco parejas finalistas que pasan a la fase de votaciones en redes sociales.

La segunda etapa, del 21 al 27 de febrero, se llevará a cabo la votación a través del número likes en los post de Facebook e Instagram, que serán contabilizados como votos válidos para cada pareja finalista, verificando que se trate de personas reales, cada like corresponde a una persona, en caso de que sean utilizadas herramientas digitales para votación masiva, el Participante será automáticamente descalificado.

El Participante acepta que Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no tiene obligación alguna de entregarle una compensación económica por las redes sociales, ya sea(n) premiada(s) o no.

El Participante acepta que Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO no actúa como un agente, editor o intermediario de las redes sociales, que envíe.

El Participante reconoce que algunos o todas las redes sociales, del Participante (incluyendo videos o fotografías no premiados) podrán ser publicados en los siguientes sitios Web: nuevamujer.com / www.metroecuador.com.ec / www.facebook.com/nuevamujerlatam /www.facebook.com/metroecuador

Terminado el Concurso, a discreción de Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO, el Participante deberá otorgar una licencia exclusiva, irrevocable, perpetua, libre de regalías, global para copiar, publicar, transmitir, mostrar, distribuir, usar, editar, traducir, alterar, combinar con otros materiales, reutilizar y adaptar toda y/o cualquier red socialen cualquier forma y con cualquier propósito, en cualquier momento, ahora o en el futuro, en cualquier medio conocido o por conocer, en todo el mundo de cualquier manera y con cualquier propósito, con la condición de que se incluya el nombre del Participante y el título de las redes sociales.

Con el fin de evitar cualquier duda, Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO tendrá la titularidad exclusiva de todo y cualquier derecho de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, a cualquier publicación o medio provisto usando las redes sociales.

Los ganadores al aceptar el premio deben ceder y transferir exclusivamente Sistemas Guía SA GUIASA DIARIO METRO todos los derechos, títulos e intereses en las redes sociales del emprendimiento de la pareja ganadora, incluyendo pero no limitando a todos los derechos de autor y marca registrada que pueda tener a nivel mundial, por contraprestación, el recibo y suficiencia que aquí se reconoce.

Los ganadores serán completamente responsables de cualquier impuesto o cargo relacionado con la recepción de cualquiera de los premios.