“Un líder nunca debe dejar de aprender”: Javiera Robles, directora de Mercadeo Claro Ecuador

Determinación, creatividad, inspiración y enfoque definen a Javiera Robles, la flamante directora de Mercadeo de Claro, la empresa líder en Telecomunicaciones del Ecuador, quien siendo una joven estudiante de la Universidad San Francisco de Quito vio un génesis en lo que sería su camino académico y profesional, nutriéndose de los mejores mentores al ser parte de la empresa que hoy es comandada con sus brillantes ideas de Marketing.

Ella siente gratitud en cada palabra que dice, especialmente recordando el largo camino reccorrido y alcanzando más de 25 años de trayectoria al servicio de la telefonía celular. Inicia en Claro con la flexibilidad de estudiar y trabajar medio tiempo dentro del área de Mercadeo. “Me siento muy grata por haber contado con jefes que hasta el sol de hoy son dignos de mi admiración y mis más grandes maestros”.

¿Qué aprendiste de tus mentores?

Creo fielmente que uno aprende al hacer y qué mejor que mis guías hayan sido las personas adecuadas para inculcarme una gran nube de conocimientos. Me he nutrido de los expertos del branding, de la creatividad, de las ventas, de organización de eventos, y de todos los detalles de cada área. Solo así puedo etender a la perfección a nuestro negocio así como plantear y mejorar estrategias en cada paso que damos como marca.

¿Cómo ves tu evolución desde que empezaste en Claro?

Es realmente impactante todo lo que hemos logrado, te hablo en plural porque valoro a mi equipo, esto es un trabajo de todos. Somos una multinacional con nuestra propia cultura de trabajo local. El objetivo de las Telecomunicaciones es conectar a nuestra gente donde quiera que esté con el fin de que ellos puedan superarse y puedan hacer más en su día a día. Imagínate mirar atrás y ver que la gente ni siquiera tenía celulares, hoy en día puedes ver tablets, hablamos de domótica, data centers, y un sinnúmero de cosas innovadoras en el mundo digital. Pero eso no basta, más que innovar es dejar huella en cómo al crear podemos cambiar la vida de milones de personas o aportar en el desarrollo económico y social de las comunidades, y eso es verdaderamente lo que me define, lo que me llena el corazón.

¿Cuál ha sido ese feedback?

Muy inspirador. Salir a la calle y preguntar el porqué prefieren nuestro servicio, escuchar historias de vida de la tendera que me cuenta que la señal llega a los lugares más recónditos y que eso le ha permitido estudiar a su hijo mientras ella atiende su negocio. Los resulados me llenan de orgullo y eso es un motor para seguir llevando la bandera de mi marca con mucha pasión.

¿Cuál es tu concepto de liderazgo desde una visión femenina?

Más allá del género es aprender a trabajar en equipo, con gente que tiene puntos de vista diferentes y te enseñan, valorar las diferencias y crear en conjunto. Me gusta trabajar con hombres y mujeres pero además promuevo las capacidades de cada persona para saber complementarse. Desde mi punto de vista, aprendí a hacerme escuchar precisamente por respetar las opiniones y saber dialogar. Los méritos los tenemos todos y como mujer también he dejado a un lado mi lado más sensible y emocional para prevalecer mis decisones desde un punto de vista objetivo y firme.

¿Y en cuanto a la equidad de género?

En Claro todo es proporcional y esto depende de cada área. Por ejemplo nuestra área de tecnología y servicio al cliente tiene más mujeres, en otras están más hombres pero se nota un balance. Destaco mucho que hay varios cargos gerenciales a cargo de mujeres y yo estoy feliz por ser una.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Sentir el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, mis padres y mi círculo de amigos. Me considero independiente y realizada porque he conseguido logros a nivel profesional y me mueve la armonía de mi hogar.

¿Cómo equilibras tu tiempo?

No me puedo desconectar, trato de organizarme si estoy de vacaciones pero generalmente estoy pendiente y la verdad disfruto de cada faceta. Hay que entender que a veces tienes la confianza de delegar pero en otros soy yo la que debe guiar los procesos.