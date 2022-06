Prot Inn: una cadena de cafeterías que promueve la sostenibilidad

Sentir culpa por la comida o por consumir tus platillos y postres deliciosos es cosa del pasado gracias a Prot Inn, una cadena de cafeterías en Guayaquil y Quito, que te ofrece deliciosas propuestas gastronómicas con alimentos nutritivos y saludables. Te invito a poner a prueba a tu paladar como lo hice yo. Cuando abres el Instagram de @prot.inn sentirás una sensación inigualable de querer probarlo todo.

David Pareja, CEO y fundador de la marca, dice que encontraron la manera de juntar a los ‘foodies’ con los ‘healthiest’ usando ingredientes de los cuales tú y tu cuerpo se van a beneficiar.

Prot Inn

“Creo que merecemos un mundo con más productos que no solo sepan bien, sino que también te impacten de forma positiva a ti y todos los que lo consuman. Ese pensamiento de satisfacer el momento sin pensar en lo que viene después ya quedó en el pasado. Luego de muchos años de prueba y error desarrollando productos alimenticios, he desarrollado un método para convertir estos productos en innovadores, nutritivos y rentables”, cuenta Pareja.

El plus de Prot Inn es su innovación en cuanto al uso de los súper foods, es decir, los alimentos de gran aporte nutricional.

Su principal socio, Ricardo Dueñas, acota que Prot Inn no es solo una cafetería saludable, sino que, apuesta a la sostenibilidad a través de sus excelentes prácticas en pro de la salud de sus consumidores, así como el cuidado del medio ambiente con el uso de productos biodegradables y reciclables.

“El negocio ha sido exitoso por la propuesta de diferenciación y valor de nuestra marca hacia el público. ¿Me preguntas cuál es? Mira, beneficiamos a la cadena de producción de los alimentos, trabajamos con las comunidades que producen los súper foods como la chía, acaí, matcha, moringa, etc. así como el café de Prot Inn. Pero eso no es todo, la construcción de nuestros locales es con madera, cuidamos la salud de las personas diabéticas porque no usamos azúcar y preferimos la stevia, tampoco usamos lácteos sino la leche de almendras, descartamos las harinas procesadas y optamos por la harina de avena o banano, eliminamos las grasas saturadas de nuestros platos para ser amigables con aquellos que tienen prescripciones cardiovasculares, presión arterial alta o algún tipo de cáncer porque la comida sana evidentemente beneficia al sistema inmunológico y queremos aportar con ello”, explica Dueñas.

Y esto también es un aporte favorable entre las opciones culinarias por las que pueden optar tanto vegetarianos como veganos, sin embargo, el nombre de la marca es porque ofrece platillos con una gran variedad de proteína. Los comensales se han dejado seducir por el tigrillo y las humitas healthy, así como los helados de frutas sin leche, las famosas quesadillas son elaboradas con ingredientes en las proporciones exactas para que sean exquisitas y nutritivas, las limonadas también son parte de sus opciones como Fruti-Menta, Hierbabuena y Jengibre, y si hablamos de postres me va faltar tiempo y espacio para contarte, es mejor que los conozcas y juzgues por ti misma. Las cafeterías Prot Inn se han considerado uno de los emprendimientos de comida saludable más exitosos en los últimos años.

9 locales de Prot Inn hay entre Guayaquil y Quito. Sus ingresos crecieron 10 veces más desde el primer año.

Iniciaron con su primer local en La Piazza de San Borondón, en Guayaquil, y hoy alcanzan un total de 7 locales, 4 en la Perla del Pacífico y 3 en Quito, este mes inauguran dos locales más en cada ciudad, alcanzando casi una década de cafeterías que no se manejan como franquicias, sino como locales propios.

La cadena de cafeterías beneficia a los productores de los alimentos que usan, especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad del país.

Preguntas al CEO, David Pareja

¿Cuál es la propuesta gastronómica en PROT INN?

La propuesta de PROT INN te invita a realizar un consumo con conciencia, demostrando que comer y sentirse bien no está asociado a los regímenes alimenticios estrictos; sino a encontrar balance a través de una nueva forma de alimentarse, comportarse y sentirse bien. Trabajamos para que las personas conozcan el impacto que genera la comida en su cuerpo, y, que ésta en el futuro no dé cabida a aquellos productos y lugares que generan daños en su salud; “la comida de hoy es la salud del mañana”.

¿Cuál es tu rol dentro de la misma?

Como Fundador y CEO de PROT INN, tengo un papel clave dentro de la elaboración de alimentos y productos saludables. Junto a un equipo especializado en alimentos y producción, planeo y desarrollamos cada alimento asegurando su valor nutricional, calidad y sobre todo su sabor.

¿Cómo ves el plus de tener un e xperto en productos saludables a cargo de la marca?

Definitivamente es un PLUS tener a un especialista en la dirección de PROT INN. El conocimiento y HOW TO del CEO se extiende en toda la empresa, enseñando a cada área (operativa, producción, marketing, contabilidad, logística) la razón de ser de PROT INN y el porqué es una gran ayuda para el consumidor actual que busca comer algo nutritivo y delicioso.

¿Cómo impulsan la sostenibilidad a través de PROT INN?

PROT INN contempla varios procesos con misión sostenible que la convierten en una cafetería sostenible: alimentación de calidad, ahorro de recursos como agua y energía eléctrica, no desperdicios, reciclar/reusar, proveedores locales. Además, la cafetería cuenta con objetivos a corto plazo para la erradicación de plásticos de un solo uso, alineado a los objetivos 2030.

¿Cómo ha sido la receptividad del público con la marca?

Durante casi 5 años la aceptación del público ha sido muy grande y demandante, haciendo que PROT INN innove en su menú de forma constante y se expanda a 8 cafeterías a nivel nacional. Actualmente, la demanda hacia la marca es tan grande, que hace poco lanzó su propia APP para pedidos en diferentes puntos de Guayaquil, Quito, Samborondón y Daule donde otras apps no tienen cobertura.

Háblanos de sus locales

Puedes disfrutar de PROT INN COFFEE SHOP en estos 8 puntos:

GUAYAQUIL / SAMBORONDÓN:

- C.C. La Piazza Samborondón Local 16B (KM 1,5 Vía a Samborondón)

- C.C. Plaza Batán Local 13 (KM 9,5 Vía a Samborondón)

- Supermercado Delportal – Local 7 (KM 9,5 Vía a la Costa)

- Alborada 6ta Etapa (Solo para pedidos a domicilio)

- Plaza Lagos Town Center (KM 6,5 Vía a Samborondón) A PARTIR DE MEDIADIOS DE JULIO

QUITO:

- Catalina de Aldaz y Av. Portugal, Ed. Tituanium II.

- Cumbayá: Av. Francisco de Orellana y Chimborazo, a lado de la entrada a la ruta del Chaquiñan.

- Quito Tenis: Fray Francisco Caicedo y San Francisco, Ed. Tennis Center.

Además, puedes consumir PROT INN a domicilio a traves de la APP o pidiendo por la web protinn.com