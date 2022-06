Mujer revela en TikTok cómo intentaron robarle sus pertenecías al entrar al baño de un centro comercial en Quito

En lo que va del primer semestre del año la inseguridad en Quito se ha visto en alerta por parte de los ciudadanos y la Policía Nacional. Las redes sociales a diario se llenan de reportes de asaltos con altas dosis de violencia. Los usuarios prefieren contar sus malas experiencias en dichas plataformas para que los demás ciudadanos tengan cuidado.

Es el caso de una usuaria de TikTok, quien contó todo lo que vivió en un centro comercial del sur de la capital y además sugiere que las personas tomen las precauciones necesarias al momento de pasear en estos lugares.

Por medio del segmento ‘StoryTime’ popular en la plataforma TikTok, Fernanda empezó relatando:

Yo estaba en la planta baja comprando unas cosas, en eso necesitaba el baño, le encargue mis cosas a mi amiga y fui al baño. Lo que recuerdo claramente es que metí una moneda de 0,10 centavos y me indigne por la poca cantidad de papel que sale en las máquinas (cuento eso porque es el recuerdo más lucido que tengo). Al momento que entré al baño recuerdo que ya no podía cerrar la puerta y además el papel se me cayó. — Fernanda Cevallos, afectada.

Lo que dicen las autoridades de los asaltos con escopolamina

La escopolamina o burundanga es una droga de rápido efecto, utilizada algunas veces por los delincuentes para neutralizar a sus víctimas, lo que incluso puede ocasionar la muerte. La Policía Nacional advierte sobre este peligro y recomienda a los ciudadanos estar siempre alerta ante cualquier eventualidad.

Además, corroboran que esta es una de las modalidades que emplean los antisociales para robar. Ya que lamentablemente este tipo de droga produce inconsciencia, pérdida momentánea de memoria y deja a las víctimas sin reacción.

Al sentir el cuerpo entumecido recuerdo que quise escribir algo en mi teléfono, pero ya no podía. Algo que también asumimos es que yo estaba jaloneando con alguien porque en ciertos momentos sentía las llaves de mi carro en mis manos y otras no. Casi arrastrándome llegue hasta donde estaba mi amiga y le pedí que me ayude. Intentaba contarle lo que me estaba pasando, pero no podía porque ya no estaba lúcida. — Fernanda Cevallos, afectada.

Luego de todo lo sucedido para Fernanda, la actitud por parte del centro comercial fue de ineptitud, a criterio de la víctima. Cuando sus familiares llegaron hasta dicho lugar se acercaron hasta los responsables de la zona y pidieron que se permita revisar las cámaras y como lo cuenta la afectada, no fue posible hacer nada. ”Pedimos las cámaras y no nos quisieron dar porque necesitábamos un abogado. Llegó la Policía y me tomó el pulso, pero al no ser un robo dijeron que no podían hacer nada”.

¿Qué hacer en caso de sospechar que ha sido víctima de esta modalidad de asalto?

Con base en la información que proporcionan la Policía Nacional en su página web oficial te mostramos lo que podrías hacer si eres víctima de esta modalidad.

Si una persona siente que ha sido afectada por algún tipo de sustancias sicotrópicas, llame inmediatamente al 911, y espere en un lugar seguro hasta que llegue la ayuda y se le dé los primeros auxilios.

Prevención

Los mecanismos de prevención frente a esta modalidad incluyen no recibir bebidas de extraños, no perder de vista las bebidas propias, exigir que los envases sean destapados en su presencia y, ante el cambio de sabor o característica de la bebida, simplemente abstenerse de tomarla.

Evite a individuos que se acerquen con la excusa de preguntar por una dirección o solicitando que les lea un papel, particularmente si está en sitios poco concurridos. No acepte que se le acerquen con un pañuelo indicándole que tiene una mancha en su cara o ropa. No permita que le rocíen un perfume o le pidan olerlo.