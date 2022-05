Yılda Banchón, la reina de TikTok, nos cuenta los sueños internacionales que tiene en mente

En una charla con Yilda Banchón, cantante, actriz e influencer ecuatoriana, nos contó de todo el camino que ha recorrido con su música y talento.

Es imposible decir que Yilda no tiene un ángel propio, que conquista a cualquiera y no por nada cuenta con más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales. Hoy en día trabaja arduamente para lograr llegar con su música a distintas partes del mundo.

Sus pequeños pasos a los siete años

Comencé desde muy chiquita -a los siete años- en realities de canto. Lo mío siempre ha sido la música, la actuación y el modelaje. A medida que fui creciendo iban apareciendo las distintas redes sociales y poco a poco me fui metiendo en ese mundo. No lo usaba como una herramienta de negocios, al contrario lo hacía para divertirme y que la gente conozca más de mí.

Experiencias que suman a su vida

Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es que puedo conocer cada vez más un rincón de mi país, pero si hay algo que moriría por visitar es la Amazonía.

Gracias a las redes sociales puedo tener contacto, no físico, pero si sé que tengo muchas personas que me apoyan de todo el país.

¿Qué le puedes decir a la niña de siete años cuando comenzó?

Todo ha sido parte de un crecimiento y evolución. Gracias al apoyo de mis padres siempre pude conseguir cada una de las metas que me propuse desde que inicié. Y algo que sí puedo decirlo muy segura es que mi esencia sigue intacta a la Yilda de siete años que comenzó.

“Mis padres en cada paso, en cada proyecto”

Mis padres han sido el pilar fundamental de mi carrera. Muchas de las veces, los rodajes han sido de 15 o 17 horas o hasta más y ellos jamás me han dejado y ese respaldo para mí ha sido una bendición que ellos puedan estar conmigo en cada paso.

Proyectos internacionales para Yilda

Viajé hasta México a realizar varios papeles para hacer los trámites necesarios para residir allá por grandes proyectos que se están trabajando. Mi paso por ese gran país fue productivo porque también me reuní con influencers y creamos contenido importante para continuar abriendo caminos y romper fronteras.

Uno de tus mayores sueños

La música es mi pasión y una de las cosas que mas me gustarían es llegar con mis temas a varias partes del mundo y que conozcan del talento que existe en nuestro país. Siento que conectar con las personas por medio de la música es la mejor terapia para el alma.

Un mensaje para las niñas y mujeres que se inspiran en ti

He recibido varios mensajes en los que siempre me dicen que quieren parecerse a mi y siento mucha responsabilidad en eso, pero mi mejor consejo es que no intenten ser alguien más, si tú admiras a alguien puedes tomar algo de su estilo como una referencia para adaptarlo a tu propia manera de ser y así podrás descubrir tu propia esencia.

¿Cómo manejas tus derrotas o fracasos?

Mi mamá siempre me ha enseñado que las cosas que no se dan, siempre es por alguna razón. Si ya estamos en este camino pues se seguirán abriendo más caminos y oportunidades para continuar mejorando.

El mes pasado Yilda, llegó a México con toda la energía y ganas para participar en varios castings de producciones del país. Ella quiere seguir tocando más corazones con sus canciones, carisma y talento -ahora- a nivel internacional.

Su llegada llamó la atención de la prensa local y de sus fans, quienes han demostrado su cariño y apoyo a través de las redes sociales.

Durante su viaje fue entrevistada por varios medios de comunicación de Cancún donde además grabó tik toks y divertido material en sus redes sociales con la colaboración de influencers mexicanos y de Estados Unidos, tales como Marko, Ana Cisneros, Ilika Cruz y Legna Hernández.

Su experiencia le encantó y quiere seguir buscando colaboraciones internacionales hasta cumplir su objetivo. Mientras tanto sigue dando conciertos a sus seguidores y alentándolos con su música.

Para Yilda, los sueños están para cumplirse y ella cree firmemente en que el principal es siempre encontrarnos en cada cosa que hagamos con mucha pasión y felicidad.