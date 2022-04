Mamá de la bebé de 7 meses asesinada en Ibarra relata lo sucedido

Madre de la niña de 7 meses de edad, en una entrevista con Diario El Norte (medio de la ciudad de Ibarra), relató a detalle cómo sucedieron los hechos previos y posteriores al asesinato de su hija.

Katherine C., indicó que el ahora sospechoso cómo actor intelectual Luis T., policía activo, le dijo que salía de franco y que quería visitar a su hija y a ella también el día miércoles, día que ocurrió el triste hecho.

Levanté a mi bebé, le bañé y alisté. Mi hija estaba tan contenta, pero yo sentí un poco de desconfianza. Me llamó y me dijo: ‘ya estoy cogiendo el taxi’.

Minutos después cuando Katherine y su hija llegaron al sector, él padre de la niña le pidió la ubicación.

Ella volvió a escribirle, y él respondió que se pasó de la dirección, la mujer en cuestión de minutos escuchó los disparos y se percató que uno de ellos hirió a su pequeña, volteó a ver y se trataba de los mismos motociclistas que vio minutos antes, el sicario se bajo de la moto, pero cuando ella intentó hacer algo ya era tarde el hombre comenzó a golpearla con una pistola en la cabeza hasta hacerla caer al suelo.

Me caí al suelo con mi hija. La dejé en el suelo y la vi sangrando. Cuando me quise levantar me dijo: ‘Esto te mandó el papá de tu hija’. Y me dio cinco patadas. Escuché un segundo tiro.