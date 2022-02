“Amar no cuesta tanto”, un libro de la ecuatoriana Claudia González para entender a profundidad las relaciones

amar no cuesta tanto

Claudia es muy directa al empezar nuestra entrevista y afirma “la relación de pareja, sin duda alguna, es un desafío tremendo”. Sin embargo, el amor no debe costarnos tanto, es como la vida te lo entrega en las manos y tú debes saber cómo aprovecharlo, pero ¡ojo! el reto es de dos, no solo de uno.

Hay que entender que no toda relación de pareja es perfecta y saber aceptar que es recorrer un camino para entender, fallar, recaer, y sobre todo, aprender. “Amar no cuesta tanto”, recopila todo lo que puedas imaginar y lo que no, dentro de tu relación de pareja y especialmente en tu relación contigo misma, porque es desde ahí de donde parte todo”, dice Claudia.

Leer este maravilloso texto es ver un espejo de la relación que tienes, relaciones ya superadas, relaciones que no funcionaron, etc..

Claudia decide escribirlo para adentrarnos en lo más profundo de nuestras emociones y así entender y comprender que cada relación necesita un trabajo constante de los implicados, tanto del mío como el de mi pareja. Empecé preguntándole qué es lo que llevaría al fracaso una relación y responde muy segura, pensando en todas sus pacientes, así como en sus experiencias propias, señala que cuando la mejora viene de uno solo y la otra persona no hace conciencia de la situación, que puede estar afectando a la relación de pareja, no hay nada que hacer.

Pero esto también tiene un trasfondo y es ver que como seres humanos presentamos ciertos vacíos emocionales y los vemos de cerca al relacionarnos con otro. En este sentido y al leer estas páginas, que iban hilando mis sentires, tel libro te hace una invitación formal que implica valentía ya que hace un retroceso muy profundo al tema de la infancia. Y eso no tiene nada que ver sólo con recordar cuando eras una niña. En este recorrido tuve que hacer una tarea y escribirle una carta a mi niña interior, mencionándole cómo la recordaba, qué era lo que le afectaba, y en la mujer que se ha convertido. Es un proceso que derrocha lágrimas y miles de pensamientos.

Es ahí cuando comprendes todo lo que has acarreado a lo largo de tu vida y aquello que , de pronto, no está superado. Aunque no lo crean tiene una incidencia abismal en el manejo de nuestras relaciones. Y es que para amar la autora destaca que implica una gran responsabilidad para los protagonistas de cada historia de amor.

En las narraciones de cada página llegarás al punto de conectar y sentirte identificada con alguna de las tantas historias y piensas cómo se manejaría dentro de mi propia vida. Recordarás varios aspectos que incluso pueden involucrar a la violencia, el maltrato, el olvido, y un sin número de situaciones que te hacen analizar la relación de pareja.

Muchas veces nos cuestionamos el por qué no encontramos el amor verdadero, te preguntas el porqué siendo todo un partidazo no tienes éxito en esta parte de la vida y te cuestionas día día si lograrás encontrar a esa persona que te acompañe en el camino porque no se trata de complementar, hay que entender que la pareja te acompaña mientras cada uno vive su proceso. Así todo resulta más fácil y llevadero cuando son los dos quienes quieren trabajar en mejorar, alejando al egoísmo, mismo que en la mayoría de relaciones los lleva a decir “adiós”.

Para Claudia, la idea es no victimizarse sino recuperar el poder. “Pensar en cuánta energía le damos al miedo a la soledad es lo que nos hace conformar con lo inaceptable, debemos enfrentar cada temor y haceros cargo de nuestra propia vida.

Aquí es importante recalcar que la dependencia emocional nos lleva a otros ámbitos y a veces e manifiesta en soportar el abuso emocional, que a futuro será el físico. Relacionarnos con figuras abusivas también es un modo de baja autoestima. Aquí harás un ajuste contigo mismo respecto a los errores, respecto a los aciertos que tenemos y saber qué mejorar para entender, para tener empatía, y para que sea próspera la meta de tener una relación sana”, finaliza la psicóloga.