Marian Sabaté sorprende a sus seguidores con un cambio de look extremo

La presentadora Marián Sabaté sorprendió a sus seguidores con un inusual cambio de look. Ella cuenta que siempre quiso hacerse un cerquillo, pero que no había tenido la oportunidad, hasta que en una noche, con varias copas de más, una amiga que estudia peluquería le dijo que le haría el corte.

Ella está consiente de que le han hecho memes, incluso la han comparado con la cantante ‘Estrellita Solitaria‘ y con el personaje de ‘Echolita‘.

“Me río porque yo mismo subí los memes. Vi que hasta me compararon con algunos personajes. Solo una mujer pasada de copas, le pide a una peluquera pasada de copas que le haga un corte. fue con unas copias de más”, contó la ‘Reina de la prensa rosa’.

Sabaté siempre sorprende en redes sociales por sus cambios de look muy extremos. Sin embargo, en esta ocasión decidió tomarlo con todo el humor como suele caracterizarle a la presentadora.

