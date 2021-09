Mare Cevallos, participante del reality ‘El poder del Amor’, dice que Andrés fingió sentimientos hacia ella

Luego de varios altibajos que ha venido pasando la actriz Mare Cevallos, en una entrevista asegura que el boliviano Andrés Salvatierra fingió sentimientos hacia ella.

Tras sufrir este desengaño con Andrés Salvatierra en “El poder del amor”, Mare Cevallos piensa que quizás no haya nadie para ella y que su destino es estar sola.

En respuesta a una pregunta por parte del entrevistador, ¿Te enamoraste de Andrés?.

“Yo sí estaba, aparentemente él no. Pensé que podía ser él, me ilusioné un montón, y en el momento menos pensado él no se puso en mis zapatos y decidió tomar otro rumbo de un día para el otro”, contestó.