La exreina del Miss Ecuador, Constanza Báez, pide que paren las críticas hacia el certamen

El certamen más importante del país como lo es Miss Ecuador ha sido blanco de comentarios muy fuertes en redes sociales. Luego de la gala que se llevó en la ciudad de Quevedo y que ganó la candidata Susy Sacoto, los usuarios en redes han comentado su descontento con los resultados finales.

Pero esta mañana la exMiss Ecuador, Constanza Báez, se refirió al tema en sus redes sociales donde pidió que paren con las críticas y ofensas hacia los organizadores del certamen y por supuesto hacia la nueva Miss Ecuador.

Con un post en Instagram donde podemos ver un poco de lo que es su percepción sobre el certamen.

” Ingresar a esta ruedita de Hamster, donde si no tienes suficientes followers, no subes fotos constantemente, no tienes las medidas perfectas, el peso deseado, no estás perfecta en cada foto y no sales hablando políticamente con lo que todos quieren escuchar, no encajas”, escribió Báez.