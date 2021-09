Narcisa de Ruales recuerda con un emotivo mensaje el cumpleaños de su hijo Efraín Ruales

Después de 7 meses de la muerte de Efraín Ruales, su mamá Narcisa Ruales, conocida en el medio como ‘Nachita’, compartió un sensible mensaje por su cumpleaños.

Alejandra Jaramillo en su red social Instagram también recordó el cumpleaños de quien fue su novio y compañero de trabajo. Con un emotivo mensaje que dejó entre ver la nostalgia que aún siente ‘la caramelo’, por Efraín.

“Hoy 31, justamente 31 mensajes hablando de la palabra de Dios cada domingo, estarían compartidos en tu perfil. Y videos de humor? Con tu creatividad se me va el número que pudieras haber logrado. Te faltó demasiado por hacer, por vivir, de eso no queda duda. Pero mientras estuviste aquí, no perdiste ni un minuto de tiempo, no dejaste huella sin plasmar, no dejaste corazón sin tocar, y lograste lo que pocos: trascender. Aquí dejo una foto que nunca subí, de un día en el que estábamos en el cumpleaños de alguien rodeados de muchas personas, pero nos terminamos escapando temprano a nuestro plan favorito: Netflix, risas y un helado. Aquí dejo el video de la sorpresa para tus 36 con familia y amigos hace exactamente un año, fuimos inmensamente felices ese día”, escribió Alejandra Jaramillo.