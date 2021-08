Carolina Jaume y Érika Vélez se pronuncian sobre las polémicas declaraciones de Andrés Pellacini

Las actrices Erika Vélez y Carolina Jaume se suman al rechazo contra las recientes declaraciones del conductor Andrés Pellacini, quien durante su programa radial emitió comentarios fuera de lugar, mismos que fueron tachados de misóginos.

Sus palabras causaron opiniones divididas, algunas de total rechazo y otras en apoyo. Érika Vélez cuestionó las palabras de su excompañero con el siguiente mensaje:

“Un violador no necesita un escote o minifalda, no le importa si es día o noche, si es una niña o adulta mayor, no le importa si estas “sola” o acompañada, si es desconocida o su propia hija. Dejemos de responsabilizar a la mujer de un acto tan atroz. Empatía. Por todas las víctimas”, dijo a través de su cuenta Twitter.

Carolina Jaume, fue más explícita y consideró las declaraciones de Pellacini como “ofensivas”.

“La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco… Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Me parece ofensivo que inclusive se cuestione esto. Nada pero nada justifica una violación”, expresó en sus historias de Instagram.