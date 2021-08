Úrsula Strenge sufrió un pequeño accidente y su reacción divierte a sus seguidores

Úrsula Strenge, a la salida del programa “De Casa en Casa” de TC Televisión, sufrió un pequeño accidente con sus tacones, uno de ellos se rompió.

Su amiga Michela Pincay como buena amiga grabó todo lo sucedido y divirtió a todos sus seguidores con su risa y la risa de Úrsula Strenge quienes tomaron lo sucedido con una actitud muy divertida.

“Tengo todo el día riéndome con este video sabes que te quiero muchísimo pero no puedo controlar mis ataques de risa”, escribió Michela en su post de Instagram.

“No podía levantarme de la risa, @michelapinbu no podía ayudarme de la risa y @jasumonteroproducciones de fondo decía “se cayóooo” … Me he reído tooodo el día”, contó Úrsula en Instagram.