El post con el que Carolina Jaume confirma el fin de su matrimonio

Carolina Jaume confirmó el fin de su matrimonio, aclarando todas las especulaciones que se han hecho al rededor de su familia, esto luego de filtrarse un acta de divorcio en la que se encuentran las firmas de la actriz y del empresario Allan Zenck.

La actriz, no se había pronunciado con respecto a los rumores, incluso se decía que su matrimonio se acabó por otra persona. Sin embargo, Carolina Jaume aclara que la decisión fue por mutuo acuerdo.

Una foto de su familia y con un texto muy explícito, confirmaron las sospechas de sus seguidores.

Carolina Jaume hizo un comentario en la foto de su exesposo “Me dejó por otra”, esto generó reacciones negativas en contra de Allan Zenck. Sin embargo, la actriz pidió las disculpas públicas necesarias por su error.

“Quiero aclarar que no ha habido terceras personas, en algún momento pude haber cometido un exabrupto (del cual me arrepiento) donde de forma irónica hice un comentario que fue borrado debido a que el mismo afecta directamente la honra de mi exesposo, por lo cual pido una disculpa pública ya que no se merece el linchamiento mediático que ha recibido porque es una persona íntegra y que me respeto durante nuestra unión”, expresó.