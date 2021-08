Así puedes lucir un maquillaje glam, ideal para convertirte en la portada de una revista

Para convertirte en la portada de una revista primero tendrás que tener claro cuál es look o impacto que quieres proyectar y en segundo lugar un maquillaje perfecto. Aquí te dejamos con una experta que te dará todos los tips, Sandy Nakary Macuares Guerrero, ganadora del segundo lugar del Power Look Challenge 2021.

Primer paso: Preparar la piel

Limpiar nuestro rostro con agua micelar, con un algodón para retirar cualquier resto de maquillaje, aplicar el tónico facial que nos permite nivelar el pH de la piel, seguido del sérum o suero facial anti edad o anti manchas, una vez que se absorbe, se coloca la crema hidratante o protector solar.

Segundo paso: Las cejas

Con un cepillo aplico un poco de jabón y peino mi cejas hacia arriba logrando un efecto abundante, con una pomada de cejas rellena los espacios en blanco , efecto de pelo a pelo, le doy forma a mi ceja y con el corrector limpio lo que sobra.

El look será glam, por lo que con una brocha o ayudándome de mi dedo anular aplicaré sombra glitter, en tono amarillo y naranja, en mi línea de agua aplicaré sombra naranja y difumino, coloco rímel en las pestañas y me coloco pestañas postizas.

Tercer paso: La base

Aplico primer, base líquida, de preferencia matte, con el contorno marco las facciones, y perfilo la nariz, sello con un polvo suelto translúcido, y no puede faltar el iluminador y algo de blush para dar el efecto cálido. Finalmente utilizo un labial rojo y sello mi maquillaje para que me dure más tiempo.

Por lo general, los maquillajes de revista son desde los más sencillos en tonos claros, a los más excéntricos, en lo particular me encanta realizar estos tipos de maquillajes, aunque también soy muy minimalista al momento de preparar mis look’s, mi maquillaje favorito es todo lo que sea lo más natural.

¿Cómo fue el Power Look Challenge para Sandy Macuares?



El Power Look Challenge para mi ha sido un gran oportunidad para dar a conocer lo que más me gusta; el maquillaje y posar como modelo. Amo la marca Nivea porque cuida mi piel y Avon con sus espectaculares maquillajes, además a Avon la considero como una de las primeras marcas que combinan tanto el maquillaje con el modelaje.



Estoy muy agradecida de formar parte de ustedes y haber sido la segunda ganadora finalista del Power Look Challenge 2021 ,gracias a todos los que votaron por mi, gracias a mis padres por apoyarme y gracias al excelentísimo jurado del concurso por ver el video, gracias a la revista Nueva Mujer y a Metro Ecuador por la oportunidad.

Más en Nueva Mujer: